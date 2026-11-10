Un vendaval de ocasiones que desafió la inferioridad del Dépor ante el Valencia

Vega Montesinos levanta la cabeza para enviar un balón al área tras dejar atrás a una defensora del valencia Carlota Blanco

El Deportivo se rebeló contra la adversidad y encontró argumentos para llevarse el partido frente al Valencia incluso después de quedarse con una futbolista menos. Las blanquiazules no se arrugaron, sino que fueron capaces de llevar la iniciativa y someter al cuadro che durante todo el primer tiempo. Sin embargo, la falta de acierto ante la portería defendida por Alice Pinguet y el desgaste acumulado terminaron condenando a las coruñesas, que se marcharon de Riazor sin premio pese a haber hecho méritos para mucho más.

Las estadísticas de los primeros 45 minutos reflejan la superioridad de las coruñesas. Pese a la expulsión de Michi Apóstol en el minuto 15, en una acción cuanto menos discutible por el carácter fortuito del pisotón sobre Tamarit, el conjunto de Alberto Rodríguez acumuló hasta trece remates por los dos del Valencia. Siete de ellos fueron dirigidos entre los tres palos, mientras que las de Lucas Piccinato, que vivió su primer partido al frente del equipo, no hicieron intervenir a Andrea Tarazona. El dato más revelador del dominio local queda patente en los goles esperados, donde el Deportivo alcanzó un 1,95 por apenas un 0,08 de las valencianistas.

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El problema fue la falta de puntería y sobre todo, la actuación de Alice Pinguet. La guardameta francesa fue el gran obstáculo de las blanquiazules en el partido, que encadenaron una ocasión detrás de otra y siempre encontraron respuesta. También de la madera. Marisa se quedó cerca del gol con un remate de cabeza que repelió la portera con una gran intervención abajo. También Ainoa, la otra campeona del Mundial sub-20, tuvo dos oportunidades. La más clara fue después de un excelente pase de Lucía Pardo desde la derecha, pero la catalana no lo tradujo en gol. Más tarde, otro disparo de Ainoa desde la frontal, que se envenenó tras tocar en una defensora, obligó a Pinguet a corregir en movimiento y palmear el balón por encima del larguero.

Las deportivistas ya habían hecho méritos suficientes para adelantarse en el marcador, pero el gol se seguía resistiendo. Ni siquiera desde los once metros pudieron romper la igualdad. Olaya asumió la responsabilidad del penalti y estrelló su lanzamiento contra el poste.

El Deportivo perdonó y el esfuerzo terminó pasando factura. Las piernas comenzaron a pesar en el segundo acto y el Valencia encontró los espacios que no había tenido antes. Marcano adelantó las visitantes en el minuto 63 y Yasmin amplió la diferencia a la salida de un córner. Una derrota ante el colista especialmente dolorosa.