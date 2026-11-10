El 1x1 del Deportivo-Valencia: La madera penaliza a una Olaya a la que solo le faltó el gol

Olaya en el Dépor-Valencia Carlota Blanco

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras la derrota ante el Valencia (0-2).

Andrea Tarazona (5). Regresó a la titularidad tras la fractura de costilla sufrida en la jornada 3. No tuvo nada que hacer en los goles.

Daniela Caracas (4). Incómoda siempre que Rebecca Elloh la encaraba. Tampoco se animó demasiado en ataque.

Adriana Ranera (4). El infortunio se cebó con ella. El gol de Marcano llega después de que el pase de Wifi le pegase en la espalda.

Elena Vázquez (5). Sólida sin balón y concentrada para con él en su poder. Ayudó al equipo a salir con su buen pie para poner balones en largo.

Vega Montesinos (6). Botó centros llenos de peligro y entendió cuándo y cómo atacar por banda. Siempre con peligro.

Olaya Rodríguez (6). Partido muy serio de la asturiana, empañado de forma inevitable por el penalti que falló al filo del descanso y que supondría el 1-0.

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Paula Redruello (5). Entendió cuándo acelerar el juego y cuándo pausarlo. Dio equilibrio y recorrió kilómetros para acompañar en ataque y ayudar en defensa.

Ainoa Gómez (6). El Dépor la encontró con facilidad y con su talento generó numerosas ocasiones. Rozó el gol varias veces, pero Alice se lo negó.

Michi Apóstol (4). Condenada por una mala decisión de la colegiada. Ainara Acevedo la expulsó en el minuto 15 por un pisotón inevitable.

Marisa García (6). Está a un gran nivel. Ofreció salida merced a su juego de espaldas y fue objeto del penalti que terminó fallando Olaya.

Lucía Pardo (4). El Deportivo no fue capaz de encontrarla demasiado. Apenas participó y no logró crear demasiado peligro.

Los cambios

Lucía Rivas (5). Trató de desequilibrar por banda, pero el equipo ya estaba muy cansado.

Carla Castiñeyras (4). Contundente en defensa, pero sin aportación en ataque.

Karla Bermejo (5). Trató de incomodar la salida del Valencia e intentó algún uno contra uno sin éxito.

Sofía Domínguez (5). Ofreció algo distinto al equipo.

Paula Hernández (5). Se vació en busca de robos peligrosos.