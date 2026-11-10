Alberto Rodríguez, sobre a actuación arbitral no Dépor-Valencia: "Non teño claro que o criterio se mantivese sempre"
O adestrador do Deportivo amosou a súa tristeza por cómo a expulsión de Michi condicionou o encontro
Orgulloso e triste á vez. Así se mostrou Alberto Rodríguez na sala de prensa despois de que o Deportivo sufrise unha derrota ante o Valencia que se explica ca acción que lle costou a vermella directa a Michi Apóstol no minuto 15 de partido.
Valoración do partido. “O partido cambia coa expulsión de Michi… Deixémolo en que foi moi rigurosa. Non valorou o impacto da acción, Michi ten que apoiar o pé en algún lado en esa continuidade da zancada. Vino moi rápido pero creo que ata non impacta de todo. Eso condiciona o partido. Na primera parte o equipo estivo espectacular, interpretando ben as superioridades numéricas e atopando os espacios para atacar. Iso fala moi ben do traballo do equipo. Na segunda parte custounos un pouco axustar. A partir do gol, lóxicamente, xa nos saca. A situación da expulsión, a situación do penalti que erramos… Xa é unha serie de circunstancias que van cambiando o partido. A partir de aí e co 0-2 o equipo xa vai con moito corazón e pouca cabeza, culpa miña tamén, pero quería tratar de incomodar a salida de balón do Valencia… Sinto orgullo máximo”
Xustificación da colexiada na vermella directa a Michi. “Xutifica a altura con respecto á perna. A xogadora está no chan. Estou triste porquenon se favorece o xogo en xeral. O fútbol no trasfondo é competir, pero ten unha esencia. Dende a primeira falta a Marisa cerca do córner que non ensina a amarela porque non o considera un ataque prometedor… Eu non poño o criterio, pero se a de Michi a considera vermella directa, a de Tarazona é parecida. Non teño claro que o criterio se mantivese sempre. Non quero falar das árbitras, pero si que me costa interpretar as situacións de xogo a nivel reglamentario. A acción do penalti díceseme que non é manifesta de gol, pero diante de Marisa so hai a liña de gol. Tiña emocións negativas en min e non quería falar ca árbitra porque non íamos chegar a un entendemento. Esto ponme triste”.
Primeira parte sendo superiores a pesar da expulsión. “Agora non hai nada que as console nin a elas nin a min polo espírito competitivo que temos e por esa sensación de que fixemos as cousas ben ata que nos aguantaron as forzas dentro das circunstancias do partido a nivel de marcador. Unha vez qu analicemos seguramente haxa moitas cousas positivas porque creo que manexamos moi ben a pelota en campo contrario e provocamos que o Valencia correse sendo unha xogadora máis. Penso que aí está a virtude que temos de seguir explotando. A nivel defensivo despois houbo moito desorden, tratamos de incomodalas coa liña de tres sendo moi complicado, sabía que eso nos ía desordenar, pero aínda así houbo duelos moi interesantes. Houbo que arriesgar moito a nivel de un contra un e iso algo que tamén levamos dentro”.
Semana da Copa. “O equipo está construindo unha mentalidad moi forte. As situacións non nos fan dano, vémolas como oportunidades para seguir crecendo. Mañá teremos que estar máis xuntas que nunca e limpar a cabeza para preparar o partido de Copa. É unha situacion competitiva para resarcirse e quitar esa amargura que agora mesmo levamos dentro para seguir crecendo como equipo. Hai que relativizar as situacións negativas e positivas, nese balance está o éxito do equipo ao longo do ano”.
Baixas de Millene e Eva Alonso. “Estanse dando unha serie de circunstancias, tamén a nivel de portería, a maioría delas lesións traumáticas como o caso de Merle, agora o de Millene por un pisitón, tamén temos a Eva Alonso… Penso que non vai ser só para un partido. Están xa ca primerira fase de readaptación, esperámolas cos brazos abertos. É o momento para xogadoras coas que estou sendo seguramente inxusto pola calidade de entrenos que están fancendo e que agora poden reivindicarse.”