Previa | Cita de lunes noche con el colista de la competición

Eva Alonso ante Opazo en el Dépor-Alavés Patricia G. Fraga

Lunes de fútbol en Riazor. Un día complicado para que el deportivismo acuda al estadio, pero el calendario es el que es. Y al Deportivo le toca recibir al Valencia en un día atípico (21.00 horas), pero en el que los puntos valen lo mismo que en cualquier otro.

Con las dudas de Millene, que se perdió el encuentro ante el Madrid CFF por una contusión en el pie; Barth, que sufrió contra el Alavés una fractura en los huesos propios de la nariz; y Tarazona e Inês, fuera de combate en las últimas jornadas por una rotura de clavícula y una cirugía menor, el Dépor afronta el encuentro ante un equipo que llega con el tanque de confianza lleno. Y es que el Valencia sumaba, hasta el fin de semana pasado, ocho derrotas en ocho partidos.

El primer –y todavía único– triunfo del conjunto che llegó frente al Eibar, con un doblete de Yasmin Mrabet (2-1). Pero esta noche, la escuadra coruñesa buscará apagar cualquier intento de resurrección del colista de Liga F. Sin embargo, Alberto Rodríguez ha tenido que elaborar el plan de partido prácticamente a ciegas, pues, desde el pasado lunes, el Valencia tiene un nuevo estratega: Lucas Piccinato. El técnico brasileño, que llega tras una dilatada experiencia en el fútbol brasileño, aterrizó en el equipo che dispuesto a cambiar la dinámica, tal y como aseguró en su presentación oficial: “Entiendo que estamos en una mala situación, pero solamente juntas y juntos podremos salir. Tenemos 21 finales en la competición y lo daremos todo. Esta es la mentalidad”.

Mientras, el entrenador del Deportivo explicó tener claras las claves para sumar tres puntos que permitan a las blanquiazules volver a los puestos altos de la tabla: “Tenemos que ser nosotras. Creo que todo pasa por asentarse rápido en el encuentro y tener esas secuencias con balón que a nosotras tanto nos gustan”.

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Fragilidad defensiva

Esta noche el Deportivo tendrá delante a uno de los equipos que más sufren a la hora de ver puerta. El casillero del Valencia solo refleja seis goles a favor –dos de ellos en propia puerta–, y es precisamente su falta de agresividad en la zona ofensiva la que le ha lastrado hasta ahora. Eso, sumado además a la fragilidad defensiva que le convierte en la escuadra que más tantos encaja (19), convierte al Valencia en un objetivo asequible para sumar tres puntos en Riazor.

Más todavía si el Dépor es capaz de mostrar solidez en su propia área, tal y como ha logrado hasta ahora. De hecho, solo el líder de la competición doméstica, el Barcelona (4), recibe menos goles que el Deportivo (11).

En una semana con dos partidos (el jueves el Dépor juega ante el Europa la tercera ronda de Copa de la Reina), Alberto Rodríguez pone el foco en el presente inmediato. Y sin confiarse en exceso, el conjunto herculino busca esta noche mantener las buenas sensaciones reflejadas en Madrid, pero ser capaz de convertirlas en tres puntos, tal y como hizo frente al Alavés.