Millene y Eva Alonso, fuera de combate por lesión

Millene en el Dépor-Espanyol Javier Alborés

Si en la previa del partido ante el Alavés el Deportivo anunciaba la baja de Inês Pereira tras ser sometida a una cirugía menor (por la que todavía no está disponible), esta noche, el club coruñés ha repetido el modus operandi y a una hora de disputar el encuentro contra el Valencia ha emitido dos partes médicos: uno de Eva Alonso y otro de Millene Cabral.

En el caso de la mediocentro madrileña, la entidad informa que padece una lesión en el recto femoral izquierdo, tal y como confirmaron las pruebas médicas realizadas. Alonso estará "unos días con tratamiento médico y de fisioterapia antes de iniciar la fase de readaptación física, paso previo a su regreso con el grupo".

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Mientras, el caso de Millene parece más delicado. La delantera brasileña sufre una fisura en el quinto metatarsiano de su pie derecho que ya le impidió participar en el partido de la pasada jornada contra el Madrid CFF.

Como es habitual, el Deportivo no informa del tiempo de baja que estarán las dos jugadoras, pero todo apunta a que la ausencia de Millene será de varias semanas.