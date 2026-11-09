Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

Millene y Eva Alonso, fuera de combate por lesión

El Deportivo ha emitido sus respectivos partes médicos a una hora de iniciar el partido ante el Valencia

Bea Arrizado
Bea Arrizado
09/11/2026 20:19
Millene en el Dépor-Espanyol
Millene en el Dépor-Espanyol
Javier Alborés
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Si en la previa del partido ante el Alavés el Deportivo anunciaba la baja de Inês Pereira tras ser sometida a una cirugía menor (por la que todavía no está disponible), esta noche, el club coruñés ha repetido el modus operandi y a una hora de disputar el encuentro contra el Valencia ha emitido dos partes médicos: uno de Eva Alonso y otro de Millene Cabral.

En el caso de la mediocentro madrileña, la entidad informa que padece una lesión en el recto femoral izquierdo, tal y como confirmaron las pruebas médicas realizadas. Alonso estará "unos días con tratamiento médico y de fisioterapia antes de iniciar la fase de readaptación física, paso previo a su regreso con el grupo".

Eva Alonso ante Opazo en el Dépor-Alavés

Previa | Cita de lunes noche con el colista de la competición

Más información

Mientras, el caso de Millene parece más delicado. La delantera brasileña sufre una fisura en el quinto metatarsiano de su pie derecho que ya le impidió participar en el partido de la pasada jornada contra el Madrid CFF. 

Como es habitual, el Deportivo no informa del tiempo de baja que estarán las dos jugadoras, pero todo apunta a que la ausencia de Millene será de varias semanas.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Millene en el Dépor-Espanyol

Millene y Eva Alonso, fuera de combate por lesión
Bea Arrizado
Eva Alonso ante Opazo en el Dépor-Alavés

Previa | Cita de lunes noche con el colista de la competición
Bea Arrizado
Alberto Rodríguez en la sala de prensa de Abegondo

Alberto Rodríguez: "Es un horario difícil, pero espero que la gente empiece a sentir lo que queremos ser"
Bea Arrizado
Trofeo Copa de la Reina

El Dépor ya conoce la nueva fecha para la tercera eliminatoria copera
Bea Arrizado