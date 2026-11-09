Crónica | El Valencia toma respiro a costa de un Dépor condenado por una expulsión temprana (0-2)

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Segunda derrota consecutiva para un Deportivo que vio cómo una decisión arbitral le complicó demasiado el encuentro ante el colista de Liga F, el Valencia. Ainara Acevedo expulsó a Michi Apóstol en el minuto 15 por un pisotón que la extremo blanquiazul intentó evitar por todos los medios después de que Tamarit se fuese al suelo para arrebatarle el esférico. Y a pesar de que el conjunto coruñés fue capaz de ser superior en todo el primer acto, las piernas fallaron en el segunda; y el equipo che lo aprovechó para sumar tres puntos que le permiten respirar (0-2).

No tenía el Deportivo una papeleta sencilla. En el palco había hasta cuatro jugadores que, siempre que están disponibles, son titulares: Millene Cabral, Merle Barth, Espe Pizarro y Eva Alonso. A ellas se unía además una Inês Pereira que todavía no se reincorporó al resto del grupo tras ser sometida a una cirugía menor el pasado 25 de octubre. Y a todo ello, se le sumaba la incógnita de un Valencia que estrenaba entrenador, Lucas Piccinato.

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Precisamente esas dudas sobre el planteamiento del conjunto che fueron lo que impulsó a Alberto Rodríguez a tomar la iniciativa del partido. Y lo cierto es que las blanquiazules no tardaron en encontrar la forma de hacerle daño al Valencia. El Dépor, que encontraba sin apenas esfuerzo a Olaya y a Ainoa, lograba progresar por dentro para plantarse con comodidad en campo rival.

Sin embargo, la acción surrealista del partido no se hizo de rogar. En el minuto 15, un pisotón totalmente involuntario de Michi Apóstol a Tamarit le costó la tarjeta roja directa. Alberto Rodríguez solicitó una revisión que todo Riazor entendió que serviría para revertir la situación. Pero es raro que una colegiada cambie su decisión y esta vez no iba a ser menos. Así que Apóstol, tras intentar por todos los medios no pisar a la lateral del Valencia después de que esta fuese al suelo para rebañar el balón, vio una roja que obligó a las blanquiazules a jugar con diez durante más de 75 minutos.

No se amedrentó un Deportivo al que le tocaba tirar de coraje desde muy pronto. También de inteligencia para no agotar las fuerzas antes de tiempo. Y el equipo coruñés consiguió algo muy difícil. Porque lejos de igualar las fuerzas, logró que pareciese que el equipo que tenía una jugadora menos era el Valencia.

La escuadra local mantuvo el control, que enseguida le llevó a acumular una ocasión más tarde. Ainoa remató sola ante Alice Pinguet, que le negó el gol a pesar de dejar el rechace a Marisa, que llegaba desde atrás y que tampoco pudo batir a la meta francesa. Y solo dos minutos más tarde, la delantera madrileña cabeceó un centro medido de Vega que amplió el repertorio de la guardameta del Valencia.

Pinguet se encargó de sostener a su equipo con un amplio catálogo de paradas de todos los colores. De hecho, solo su actuación impidió que el Deportivo marcase varios goles antes de llegar al descanso. Y mientras, Tarazona era una mera espectadora más del encuentro.

Sin premio

La insistencia de las blanquiazules pudo tener premio al filo del descanso. Ainoa, que estaba siendo un auténtico dolor de cabeza para el conjunto che, puso un balón perfecto para una Marisa que fue derribada por Lena dentro del área. Ainara Acevedo señaló un penalti que lo pudo cambiar todo, pero Olaya estrelló el balón en el poste y al Dépor no le quedó más remedio que irse al vestuario con la sensación de merecer más, pero con todo el trabajo por hacer en la segunda mitad.

Lucas Piccinato no quiso esperar y dejó en la caseta a dos jugadoras, Débora García y Salomé, para dar entrada a Wifi y a Mascarell. Un doble cambio ofensivo como declaración de intenciones: el empate no era suficiente para un Valencia que se quiere aferrar a la categoría.

El Deportivo fue perdiendo orden, también fruto del cansancio, y las visitantes ganaron terreno poco a poco. El control se esfumó y todo se fue derrumbando. La gota que colmó el vaso fue el gol del Valencia. Mascarell encontró a Marcano en el punto de penalti y la ‘7’ del equipo che no falló ante Tarazona.

Lo peor estaba por llegar. El juego de las blanquiazules se fue difuminando todavía más y la escuadra dirigida por Piccinato encontró el segundo tanto en un cabezazo al palo largo de Yasmin Mrabet. Alberto quiso quemar los barcos y tiró de la delantera que le quedaba en la recámara: Karla Bermejo, del filial.

El conjunto coruñés tenía quince minutos para emular la heroica remontada lograda ante el Alavés, pero esta vez tendría que ser todavía más épica: con una jugadora menos y sin la disponibilidad de las líderes ofensivas. El Deportivo lo buscó a la desesperada, pero la roja de la primera mitad pesó demasiado en las piernas, y también en la cabeza, como para evitar la derrota.