Alberto Rodríguez: "Es un horario difícil, pero espero que la gente empiece a sentir lo que queremos ser"

Alberto Rodríguez en la sala de prensa de Abegondo Carlota Blanco

El Deportivo recibe este lunes al Valencia en Riazor (21.00 horas) después de una "semana difícil", tal y como reconoció en la rueda de prensa previa Alberto Rodríguez. El técnico de Arteixo valoró el estado del equipo blanquiazul y aseguró que las jugadoras están preparadas para quedarse con los tres puntos, a pesar de recibir a un conjunto "con mucha energía".

Semana. "Ha sido una semana difícil por lo sucedido con Miguel de Jesús. Aprovecho para dar mis condolencias a su familia y a su entorno. Son momentos en los que te replanteas un poco todo y lo verdaderamente importante que es la vida. Les mando todo el cariño y toda la fuerza por nuestra parte. En cuanto al equipo, adaptándose a lo que fue surgiendo. Son situaciones que, desgraciadamente, no podemos controlar. Tratamos de mantener el foco en el partido del Valencia una vez nos dicen que no jugaremos Copa de la Reina. Por sacar lo positivo, tuvimos tiempo para prepararlo al ser lunes. Entonces estamos listas para quedarnos en casa con los tres puntos".

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Valencia. "Esperamos un equipo con mucha energía. Es un equipo muy peligroso a balón parado, así lo dicen los números. Tenemos entrenadas las situaciones de juego que a ellas les benefician y trataremos, como siempre, de llevar el partido a nuestro terreno".

Claves para ganar. "Ser nosotras. En Riazor llevamos ya una serie de partidos haciendo buenas actuaciones y con buenas dinámicas. Creo que la clave pasa por asentarse rápido en el encuentro y tener esas secuencias que a nosotras tanto nos gustan. Tenemos que ser un equipo agresivo, tratar de gestionar las situaciones de juego con pelota como mejor nos convienen a nosotras".

Copa de la Reina y después, el Barcelona. "Sabemos que hay una semana por delante, pero después de la suspensión de la Copa, solo hablamos de Valencia. Es un partido importante para nosotras, para mantenernos en la parte alta de la tabla. Ya habrá tiempo de pensar en lo que viene".

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Lunes a las 21.00 horas, mal horario. "Yo espero que vengan. Después de ese final un poco apoteósico contra el Alavés, espero que esa sinergia se siga manteniendo e incluso aumentando. Obviamente, es un horario que es difícil, pero espero que empiecen a sentir lo que queremos ser, lo que ya estamos siendo, y que eso les empuje a venir a Riazor a disfrutar y a echarnos una mano para conseguir los tres puntos".