Marisa: "He venido del Mundial con un plus de confianza; estoy contenta de ayudar con goles y asistencias"

Marisa celebra su gol ante Eibar Liga F

Dos goles y una asistencia sirven a Marisa García para mejorar sus números de la temporada pasada. En la jornada 9 y tras haberse perdido las cinco primeras por estar concentrada con España sub-20 para disputar el Mundial que le coronó como campeona. Fue precisamente su actuación en la Copa del Mundo la que le permitió llegar al Deportivo con un "plus de confianza" que ahora le valió para ser elegida mejor jugadora del mes de octubre.

Premio. "Estoy muy contenta de haber sido elegida la mejor jugadora de este mes, pero también por el trabajo que ha hecho el equipo, que ha sido bueno y así han llegado buenos resultados".

Buena línea. “Estos últimos partidos hemos tenido buenas sensaciones. En Madrid se nos escaparon los puntos en los últimos minutos, pero hicimos un buen partido. Nos faltó cuidar algunos detalles, pero estamos trabajando en buena línea”.

Partido de Copa aplazado. “Es algo que nosotras no podemos controlar, se nos informó que no jugaríamos la Copa. Estamos ya centradas en el Valencia, en hacer un buen partido y en quedarnos con los tres puntos en casa".

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Valencia. "Viene de sumar su primera victoria y van a venir con todo, pero sabemos cómo hacerles daño, tenemos muchas armas para poder llevarnos los tres puntos".

Afición. "Nosotras nos sentimos muy cómodas en Riazor con nuestra gente. Siempre nos dan ese apoyo, como han demostrado el último día en casa contra el Alavés, que nos empujaron hasta el final y nos llevamos los tres puntos".

Dos goles y una asistencia. "Me encuentro muy bien. Creo que he venido del Mundial con un plus de confianza y estoy muy contenta de poder ayudar al equipo con goles y asistencias. Ojalá sean muchos más".

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Temporada de consagración en Liga F. "Creo que es un año en el que tengo que dar un paso al frente. Al final, el año pasado sí que es verdad que me estaba asentando en Primera. Era mi primer año fuera de casa y en Liga F. Estoy muy contenta, tengo que dar ese paso al frente y ojalá se demuestre con números".