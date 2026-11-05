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Dépor Femenino

El Dépor ya conoce la nueva fecha para la tercera eliminatoria copera

El conjunto dirigido por Alberto Rodríguez aplaza la cita ante el CE Europa una semana

Bea Arrizado
Bea Arrizado
05/11/2026 18:25
Trofeo Copa de la Reina
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El Deportivo ya conoce la nueva fecha del encuentro correspondiente a la tercera eliminatoria de Copa de la Reina. Después de que el pasado martes la Real Federación Española de Fútbol hubiese acordado ampliar a tres días la suspensión de sus competiciones de fútbol tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, el organismo nacional ya ha dado a conocer los nuevos horarios. De esta forma, el conjunto blanquiazul viajará a tierras catalanas para medirse al CE Europa el próximo jueves.

El encuentro, que debía disputarse esta noche (20.00 horas), mantiene el horario y también el escenario, el Estadio Municipal Nou Sardenya. Así, el conjunto dirigido por Alberto Rodríguez llegará al partido copero con tres días de descanso tras disputar la jornada 10 de Liga F ante el Valencia el lunes a las 21.00 horas en Riazor.

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Por su parte, el CE Europa, que milita en el grupo 2 de Segunda Federación (categoría de bronce), afrontará la cita con doce días de descanso, pues este fin de semana encaran un parón en su liga. A estas alturas de la competición, el conjunto catalán marcha quinto con trece puntos de 24 posibles.

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