Un Deportivo con Marisa y otro sin ella

Marisa García celebra su tanto ante el Madrid CFF RCDEPORTIVO

El Fernando Torres fue el escenario de una tarde especial para Marisa García. La delantera madrileña regresaba a casa y lo hacía, además, con una oportunidad que llevaba semanas esperando. Después de perderse las cinco primeras jornadas del campeonato por su participación en el Mundial sub-20, en el que se proclamó campeona con España, las bajas de Espe Pizarro y Millene Cabral en el frente de ataque le abrieron por primera vez las puertas del once inicial. Y la respuesta estuvo a la altura de las circunstancias. Marisa firmó una actuación sobresaliente, con un gol de bella factura y una participación constante en el juego ofensivo de un Deportivo que, pese a su buena primera mitad, terminó marchándose de vacío.

La atacante había ido ganando protagonismo desde su regreso a la dinámica blanquiazul. En Ipurua ya dejó una primera muestra de su buen estado de forma. Apenas necesitó 18 minutos para estrenarse como goleadora y repartir una asistencia en una victoria en la que revolucionó el ataque deportivista. Sin embargo, todavía no había tenido la oportunidad de partir desde el inicio. Ante el Madrid CFF, Alberto Rodríguez decidió apostar por ella y encontró una respuesta convincente.

El 1x1 del Madrid CCF-Dépor: Marisa deja huella en su regreso a casa Más información

Marisa fue una de las grandes protagonistas de la sobresaliente primera parte del equipo coruñés. Su aportación fue mucho más allá del tanto. Su envergadura permitió al equipo encontrar una referencia a la que acudir cuando necesitaba jugar más directo. Descargaba, giraba y también era capaz de lanzar en profundidad a Lucía Rivas, que encontró en las asociaciones con la madrileña una vía para explotar su velocidad por la banda derecha.

El premio a su buen partido llegó en el minuto 40. Después de una llegada de Olaya por la derecha, recibió el centro y conectó un espectacular remate de primeras para superar a Paula Ulloa. Un tanto especial por el escenario. La madrileña convirtió en gol el único disparo a puerta que registró durante el encuentro y adelantó al conjunto coruñés cuando más lo buscaba y merecía.

La ausencia de Millene ante el Madrid CFF ya tiene explicación Más información

Fue su cuarta diana en Liga F con el Deportivo y el segundo de esta temporada, una cifra con la que ya iguala los goles que consiguió durante todo el pasado ejercicio en la competición doméstica. Un registro significativo para una futbolista que, entre el Mundial y su incorporación progresiva al equipo, tan solo suma 130 minutos sobre el campo.

Cambio y desplome

Su actuación terminó en el minuto 68, cuando Alberto Rodríguez decidió sustituirla para dar entrada a Eva Alonso. El marcador reflejaba entonces el 1-1, después de que las locales hubiesen igualado nada más regresar del descanso. La salida de Marisa coincidió con un Deportivo que fue perdiendo presencia ofensiva y terminó cediendo cada vez más terreno. Sin una referencia para aguantar, desahogar y asentarse en campo contrario, el equipo tuvo muchas dificultades para tratar de adelantar líneas y desquitarse del asedio.

La derrota impidió al Deportivo escalar a la quinta posición y a Marisa celebrar su gol con un triunfo, algo que sí había sucedido en sus anteriores anotaciones. Esta vez, su tarde acabó torciéndose desde la banda, después de una sustitución que dejó a las visitantes sin recursos para volver a inquietar la portería rival.