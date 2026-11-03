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Dépor Femenino

Aplazado el encuentro copero del Deportivo

La RFEF ha acordado ampliar a tres días la suspensión de sus competiciones de fútbol

Esther Durán
03/11/2026 19:35
Trofeo Copa de la Reina
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A lo largo de la tarde de este martes, 3 de noviembre, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acordado ampliar a tres días la suspensión de sus competiciones de fútbol tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife.

De esta forma, la Copa del Rey y la Copa de la Reina pospondrán su actividad en señal de respeto y solidaridad durante el martes 3, el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, fechas en las que estaban previstos diferentes encuentros de la primera y tercera eliminatoria, respectivamente.

Así, el encuentro que el Deportivo debía disputar el próximo jueves ante el CE Europa en el Estadio Nou Sardenya queda pospuesto, aunque todavía pendiente de programar la nueva fecha. El conjunto blanquiazul regresará a la competición el próximo lunes con la visita del Valencia (21.00 horas en Riazor), en el encuentro correspondiente a la décima jornada de Liga F.

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