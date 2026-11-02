La ausencia de Millene ante el Madrid CFF ya tiene explicación

Millene en el Dépor Abanca-Alavés Patricia G. Fraga

Si algo llamó la atención del deportivismo antes de que el equipo coruñés disputase el duelo correspondiente a la jornada 9 de Liga F ante el Madrid CFF, fue la ausencia de Millene en la convocatoria. El club no hace pública la lista de las jugadoras citadas para los partidos, pero la afición pudo darse cuenta de la baja de la delantera brasileña cuando el Dépor hizo oficial la alineación elegida para medirse al conjunto madrileño. Y no había ni rastro de Millene. Ni en el once inicial, ni tampoco en el banquillo.

No existía ningún parte médico que diese explicación a su ausencia. Tampoco Alberto Rodríguez la mencionó en la rueda de prensa previa al partido cuando fue preguntado por el estado físico de la plantilla. Pero ahora, dos días después de caer frente al Madrid CFF (2-1), la entidad deportivista ha explicado el motivo de la baja de Millene en el parte de entrenamiento: una contusión en un pie.

El Deportivo no especifica la gravedad de la dolencia ni tampoco ofrece tiempo de baja. Por lo pronto, la '10' blanquiazul ya se ha perdido el encuentro contra el Madrid CFF y no parece que Alberto vaya a arriesgar con una de las líderes del proyecto. Así que no sería de extrañar que Millene tampoco viaje este jueves a tierras catalanas para jugar el partido correspondiente a la tercera ronda de Copa de la Reina frente al CE Europa (20.00 horas).

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El próximo partido de Liga F no será hasta el próximo lunes, cuando el Deportivo recibirá al Valencia, colista de la competición doméstica, en Riazor (21.00 horas). Precisamente el conjunto che, que destituyó a su entrenador (Mikel Crespo) el pasado 20 de octubre, hizo oficial en la mañana de hoy a su nuevo técnico: Lucas Piccinato, que llega al Valencia con una dilatada experiencia en el fútbol femenino brasileño de primer nivel, donde acumuló varios títulos.

Piccinato se estrenará en Liga contra el Deportivo. Quién sabe si tendrá que elaborar un plan para frenar a Millene o tendrá la suerte de que esa contusión que no le permitió estar en Madrid le prive también de jugar contra el Valencia.