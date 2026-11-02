Baile de nombres en la portería del Deportivo

Antía Veiga en el encuentro entre Madrid CFF y Deportivo que supuso su debut en Primera RCDEPORTIVO

Alberto Rodríguez cogió los mandos del Deportivo este pasado verano con varios objetivos que cumplir. Tras una profunda renovación de la plantilla, uno de ellos era elaborar un equipo capaz de competir y asentarse en media tabla. Para ello, el técnico de Arteixo ha ido poco a poco eligiendo a sus jugadoras predilectas y ha confeccionado un once en el que apenas hay variación, salvo que las lesiones se entrometan en su camino. Sin embargo, hay una posición en la que han ido danzando varios nombres. En apenas nueve jornadas de Liga F, cuatro guardametas han tenido la oportunidad de defender la portería blanquiazul: Andrea Tarazona, Inês Pereira, Ana Seoane y Antía Veiga. Una sucesión de nombres que convierte una posición tradicionalmente asociada a la continuidad en uno de los puestos con mayor movimiento de la plantilla de Alberto Rodríguez.

Lo cierto es que la portería del Deportivo ha vivido un inicio de temporada poco habitual. Las circunstancias han empujado al cuerpo técnico a recurrir a prácticamente todas sus opciones. El curso empezó con la incógnita de quién sería la encargada de ubicarse bajo palos. La llegada de Tarazona, procedente del Levante, y la incorporación de forma definitiva de Inês tras dos campañas como cedida pusieron el foco en la portería. La duda se despejó en la primera jornada, en la que Alberto se decantó por Tarazona. Hasta que una fractura en la costilla flotante derecha producida en el encuentro ante el Real Madrid, en el tercer partido de Liga, le obligó a frenar.

Inês Pereira recogió el testigo durante cuatro jornadas, hasta que tuvo que pasar por quirófano por una cirugía menor. La misma mañana en la que el Dépor se medía al Alavés, la inesperada operación de la portera lusa provocó que la situación alcanzase su punto más delicado. La ausencia de ambas guardametas del primer equipo y la concentración internacional de Antía Veiga, con ficha del filial, pero tercera portera del primer equipo, obligaron a Alberto a mirar hacia más abajo. Ana Seoane, con solo 16 años, debutó entonces en Liga F y se convirtió en la arquera más joven en hacerlo. Firmó además una buena actuación y el Deportivo logró quedarse con los tres puntos.

La mañana más mágica para Ana Seoane: un récord, una victoria y una experiencia difícil de olvidar Más información

En esta última jornada, en la visita al Madrid CFF, la incógnita volvía a situarse bajo palos. Con Antía Veiga ya de vuelta en A Coruña tras quedar eliminada España sub-17 del Mundial disputado en Marruecos, el técnico blanquiazul debía elegir entre las dos guardametas de la cantera. Y a pesar del buen rendimiento de Seoane, Alberto escogió a Veiga, que escribió su nombre justo después del de Ana en el ránking de porteras más jóvenes en estrenarse en la máxima categoría. La de Ames, a sus 17 años, dejó luces y sombras; firmó buenas intercepciones, pero en su debut se dibujó un lugar en los últimos minutos, con un mal despeje que terminó en el gol de la victoria del Madrid CFF.

Situación similar

El escenario recuerda, salvando las distancias y las circunstancias, a uno de los episodios más convulsos que se recuerdan en la portería del primer equipo masculino del Deportivo. En la temporada 2018-19, hasta cinco guardametas llegaron a defender la portería blanquiazul en Primera División: Rubén Martínez, Przemysław Tytoń, Costel Pantilimon, Francis Uzoho y Maksym Koval. Una sucesión de alternativas que no consiguió ofrecer la seguridad que necesitaba un equipo que terminó descendiendo y encajó 76 goles en 38 jornadas.

Sin embargo, las similitudes terminan prácticamente en el número de protagonistas. Mientras que aquella campaña del conjunto masculino estuvo marcada por la falta de rendimiento y las decisiones técnicas, el carrusel actual del Deportivo femenino responde a una concatenación de contratiempos físicos y ausencias por llamadas internacionales. Dos historias diferentes que tienen un mismo escenario: una portería que, por diferentes motivos, ha tenido más protagonistas de las habituales.