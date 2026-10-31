Previa | El tercer triunfo seguido del Dépor pasa por Madrid

Lucía Pardo en el encuentro entre Dépor y Alavés de la pasada jornada Patricia G. Fraga

El Deportivo no deja de afrontar retos. Aunque esta vez apunta alto. Después de lograr la primera victoria en Riazor, que supuso además la segunda consecutiva de la temporada en Liga F, el conjunto blanquiazul tendrá ahora la oportunidad de replicar una racha que no ocurre desde el ejercicio 2019-20. Esta tarde, ante el Madrid CFF (18.00 horas, DAZN), el equipo dirigido por Alberto Rodríguez busca enlazar tres triunfos seguidos en Primera División, algo que el Dépor consiguió por última vez en octubre de 2019. Athletic Club (0-2), Rayo Vallecano (3-0), Sporting de Huelva (0-1) y Tacón (3-1) cayeron a manos de las blanquiazules, en la que permanece como la mejor racha de la historia de la sección.

Ahora el conjunto blanquiazul buscará acercarse a ella y mantener la buena dinámica de las últimas dos jornadas. Aunque para ello deberá superar a un Madrid CFF que llega al encuentro de esta tarde con tres puntos más (14) que el Dépor y una capacidad para golear que asusta. Solo Barcelona (32), Real Madrid (19) y Atlético de Madrid (13) han marcado más goles que el equipo entrenado por Sánchez Vera. Es precisamente esa capacidad ofensiva la que le permite codearse con los puestos altos de la clasificación. Y gran parte de culpa la tiene uno de sus fichajes estivales: Sakina Ouzraoui. La delantera marroquí, que recaló en las filas del Madrid CFF procedente del Costa Adeje Tenerife, suma ya cuatro goles y dos asistencias que la coronan como la líder en ataque del equipo madrileño.

“Probablemente sea un partido largo, de toma y daca, por lo que plantea el Madrid CFF”, aseguró Alberto en la rueda de prensa previa. Es por eso que el Deportivo, como ha hecho ante Eibar y Alavés, buscará desde pronto llevar el encuentro a su terreno.

Posible vuelta

El entrenador blanquiazul no habló sobre la situación de Inês Pereira, quien tuvo que ser sometida a una cirugía menor el pasado domingo, pero sí desveló que Andrea Tarazona ya está entrenando junto al resto del grupo. Sin embargo, su titularidad está en el aire: “Veremos cuál es la mejor decisión para el equipo, pero estamos contentas de tenerla de vuelta”, explicó. Si el regreso de Tarazona es precipitado e Inês todavía no está lista para jugar, todo apunta a que será Ana Seoane la que vuelva a ubicarse bajo palos. Antía Veiga, que se despidió del Mundial sub-17 en octavos de final tras caer ante Estados Unidos, puede ser otra de las opciones.

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No estará tampoco disponible Merle Barth. La central alemana sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz en el encuentro ante el Alavés, que complican su presencia. Toma ventaja para acompañar a Ranera en el centro de la defensa una Elena Vázquez que opositó de forma seria al puesto el pasado domingo, con 45 minutos de calidad frente al Alavés.

En el frente del ataque tampoco estará Espe Pizarro. La delantera charrúa continúa recuperándose de la luxación en su hombro izquierdo, así que Lucía Rivas se mantiene como una de las principales opciones para partir como titular.

Adaptación al juego

Si algo tiene este Madrid CFF es versatilidad. Sánchez Vera ha dotado al equipo de capacidad para ir y venir y asume el riesgo que eso supone. De hecho, el conjunto madrileño es uno de los que más goles recibe de Liga F (15).

Pero Alberto Rodríguez no se fía. “Estamos preparadas para un partido abierto, sabiendo que es un rival que hace muy bien esos cambios de estructuras, tanto con balón como sin balón, que dentro de los propios partidos va manejando variantes a nivel de sistema de juego para tratar de hacerle daño a los rivales”, explicó en la comparecencia de prensa previa.

La última vez que el Deportivo visitó el Estadio Fernando Torres, cosechó la mayor goleada de la temporada con dianas de Espe Pizarro, Merle Barth, Raquel García, Vera Martínez, Paula Gutiérrez y Paula Monteagudo (1-6). Pero Alberto no quiere confianzas y reconoció que lo que ocurrió en aquel partido “no sirve de referencia en absoluto”.

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El Deportivo, con la confianza por las nubes tras certificar en la pasada jornada una remontada heroica ante el Alavés, quiere aprovechar la inercia positiva para mantenerse en unos puestos altos con los que hacía tiempo que no se veía las caras. No perder esa posición e incluso mirar hacia más arriba es ahora el objetivo inmediato. Todo pasar por ganar en la capital y firmar ante el Madrid CFF la tercera victoria seguida.