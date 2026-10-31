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Dépor Femenino

El 1x1 del Madrid CCF-Dépor: Marisa deja huella en su regreso a casa

La delantera disfrutó de su primera titularidad en Liga y anotó el gol que adelantó a las blanquiazules

Dani Fernández
Dani Fernández
31/10/2026 20:42
Marisa
Marisa celebra el gol anotado en el Fernando Torres, ante el Madrid CFF
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Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras caer derrotadas (2-1) ante el Madrid CFF. 

Antía Veiga (5). Vivió su debut en Liga F con 17 años y dejó una muy buena parada a Ubamba en un mano a mano para evitar el gol. No despejó de todo bien en la acción que resultó el 2-1.

Daniela Caracas (5). Muy exigida en el apartado físico. Saltaba a apretar a lateral, recorriendo muchos metros siempre para llegar, y le tocó bailar con Ubamba, la gran amenaza rival. 

Adriana Ranera (4). Se le vieron los costuras en alguna acción que le dejó emparejada con Ubamba. 

Elena Vázquez (4). Tuvo mala fortuna en el gol que significó el 1-1. Sin querer, estuvo a punto de marcar en su propia portería, pero el balón dio en el palo. Holt lo rebañó.

Vega Montesinos (6). Inició la jugada del gol de Marisa con un reverso genial para dejar por atrás a dos defensoras. Correcta en defensa, terminó actuando más adelante.

Olaya Rodríguez (6). Asistió a Marisa García con un buen centro de primeras desde banda derecha. Encontró bien el espacio y conectó con la madrileña.

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Crónica | El Madrid CFF corta el vuelo del Deportivo (2-1)

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Redru (5). Regresó a la titularidad. Ayudó con su capacidad de abarcar mucho a campo a dominar la primera parte, pero dio un paso atrás en la segunda, como todas sus compañeras.

Ainoa Gómez (6). Se quedó cerca de anotar un muy buen gol. Buscó la escuadra en un disparo desde la frontal, pero Ulloa respondió con una buena parada. Todos sus saques de esquina llevaron peligro y encontraron rematador.

Lucía Rivas (7). Un puñal por la banda derecha, principal vía de ataque del equipo en el partido. Desbordó y fue un dolor de cabeza para Carrasco. 

Marisa García (8). Partido muy completo de la madrileña, que regresaba a casa. Anotó el gol del equipo con un buen remate al primer toque y no paró de asociarse. Descargó de espalda y lanzó a correr a Lucía Pardo. El Dépor se quedó sin argumentos cuando abandonó el campo.

Lucía Pardo (5). No fue su mejor día. Estuvo muy vigilada y no consiguió entrar demasiado en juego. Recibió la tarjeta amarilla en el tiempo de añadido.

Los cambios

Eva Alonso (4). No estuvo cómoda ni fue capaz de recuperar el balón para su equipo.

Paula Monteagudo (4). Sin incidencia en el partido del que más minutos dispuso.

Michi Apóstol (4). No le dio tiempo a agitar el encuentro con sus carreras. No produjo nada.

Sofía Domínguez (S. C.). Ingresó en los últimos instantes de partido.

Karla Bermejo (S. C.). Entró en el minuto 87.

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