Crónica | El Madrid CFF corta el vuelo del Deportivo (2-1)

Marisa García celebra el gol que puso por delante al Deportivo Liga F

El Deportivo no pudo sumar su tercer triunfo seguido en Liga y cayó ante el Madrid CFF (2-1) después de una primera parte sobresaliente y una segunda en la que se desplomó tras encajar el empate nada más regresar del descanso.

El equipo coruñés viajó a la capital con el objetivo de igualar su mejor racha en Liga F, una secuencia de resultados (de tres victorias consecutivas) que se remonta a octubre de 2019, hace ya más de siete años. Para tratar de conseguirlo, Alberto Rodríguez introdujo hasta cinco novedades en su alineación respecto a la presentada ante el Alavés. Dos de ellas fueron obligadas. Merle Barth, baja por una fractura nasal, dejó su lugar a Elena. La otra ausencia fue la de Millene, que ni siquiera entró en la convocatoria, sin información mediante del club sobre los motivos de su baja. Marisa fue la referencia y disfrutó de su primera titularidad de la temporada. Los otros tres cambios fueron la entrada de Antía Veiga en portería, Daniela Caracas y Redru.

Las blanquiazules firmaron una primera parte sobresaliente en el Fernando Torres, donde minimizaron a todo un Madrid CFF y encontraron el premio a su ambición con un gol que llegó a base de insistencia. Fue valiente el equipo coruñés, que salió a buscar a su rival a campo contrario, sin complejos ni temor. Con balón, la misma propuesta vertical que siempre, esta vez con Lucía Rivas como principal amenaza. La canterana fue un auténtico puñal por la banda derecha y protagonizó la primera gran ocasión deportivista en el minuto 17, superando a Carrasco con facilidad y enviando un balón al área pequeña que la otra Lucía (Pardo) no llegó a rematar por muy poco.

También se quedó cerca Ainoa a la jugada siguiente. El saque de esquina que ella misma botó terminó con un remate suyo desde la frontal que buscaba la escuadra y que sacó Paula Ulloa con una mano cambiada de mucho nivel. Eran los mejores minutos de un Dépor que empezaba a someter y que controlaba todo lo que ocurría, aunque Ubamba pudo hacer volar todo por los aires. La tanzana se plantó mano a mano con Antía Veiga, pero la guardameta, debutante a sus 17 años, le ganó la partida con un buen pie abajo. El dominio blanquiazul encontró finalmente recompensa con una llegada de Olaya por la derecha. Su centro en carrera encontró a Marisa García, que en su regreso a casa firmó un espectacular remate para celebrar su segundo gol del curso.

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Golpe nada más regresar

No le sentó bien el tiempo de descanso al Deportivo, que volvió del vestuario y en la primera jugada encajó el tanto del empate. Despiste y mala fortuna a partes iguales. Ubamba encontró el espacio y puso un centro que Elena, sin querer, casi lo termina en gol. El balón se estrelló en la madera, pero apareció Holt para rebañar. 1-1, golpe a la mandíbula.

Un mazazo que cambió por completo la imagen de las coruñesas, que perdieron el control y cedieron terreno, más todavía tras la sustitución de Marisa García, que estaba siendo de las mejores. Los cambios no permitieron recuperar la pelota y el Madrid CFF encontró el gol de la victoria en las botas de Mariana Silva. La colombiana, que llevaba cinco minutos en el verde, aprovechó el mejorable despeje de Antía Veiga para establecer el 2-1 definitivo y poner fin a la racha triunfal del Deportivo.