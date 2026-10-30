La lesión de Barth pone en riesgo el equilibrio defensivo

Merle Barth en el encuentro entre Dépor y Alavés del pasado domingo, en el que sufrió una fractura en la nariz Patricia G. Fraga

Las lesiones vuelven a golpear al Deportivo. Y de nuevo, Alberto Rodríguez se ve obligado a reestructurar una defensa que con Adriana Ranera y el regreso de Merle Barth había encontrado el equilibrio perfecto. Pero ahora, con la baja de la central alemana por una fractura en los huesos propios de la nariz, el técnico de Arteixo tiene que volver al plan B, ese con el que arrancó la temporada.

En las primeras jornadas de Liga F, Alberto no pudo contar con Barth por unas molestias en la planta de un pie que ya le impidieron realizar la pretemporada. Durante los cinco primeros partidos, el entrenador blanquiazul fue probando diferentes combinaciones hasta dar con la más efectiva. La única jugadora que fue fija en esas jornadas fue Ranera. La defensa cedida por el Barcelona todavía forma parte de ese selecto grupo de futbolistas que han partido como titulares en todos los encuentros ligueros, en el que también están Olaya Rodríguez y Lucía Pardo.

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Durante la ausencia de Merle Barth, Alberto probó a Elena Vázquez, Carla Castiñeyras y Paula Novo como acompañantes de Adriana Ranera. La favorita fue la defensa de Carballo. Así, Elena fue titular en el centro de la zaga en tres de las cinco primeras jornadas.

Sin embargo, en cuanto la alemana se recuperó de las molestias en la fascia del pie, el técnico no dudó y alineó a su defensora más experimentada. Su primera titularidad del curso llegó precisamente ante su exequipo, el Atlético de Madrid. Tuvo que lidiar con una pareja de baile complicada, Synne Jensen, sin todavía estar a su mejor nivel competitivo. Y aun así demostró, al aguantar con creces los duelos con la delantera rojiblanca, por qué está llamada a ser la líder de la defensa blanquiazul.

El parón internacional le sirvió además para seguir cogiendo ritmo; y en Ipurua, jugó sus mejores minutos de la temporada. Fue clave en la salida de balón y ofreció contundencia para frenar el juego directo del Eibar.

Nueva frenada

Pero cuando mejor estaba, una acción fortuita contra Brima el pasado domingo le obligó a poner el freno de nuevo. En un salto, la delantera del Alavés buscó cabecear el balón, con la mala fortuna de que se topó con la nariz de Barth, que tuvo que ser sustituida por Sofía Domínguez.

Horas más tarde, el Dépor comunicó la lesión. Su presencia en el próximo partido es todavía una incógnita, pues el parte médico emitido por el club no estima tiempo de baja, sino que asegura que será “su evolución” la que marque su regreso a la competición.

Lo que parece estar más claro es que, en caso de no estar disponible para viajar a la capital para medirse al Madrid CFF mañana sábado (18.00 horas), la compañera de Ranera en la zaga será Elena. Sus buenos minutos ante el Alavés, coronados con la asistencia a Lucía Pardo, que valió para sumar tres puntos por segunda jornada consecutiva, se convirtieron en su mejor baza.

Además, una de sus competidoras, Paula Novo, ha conseguido en estas últimas dos jornadas mejorar las prestaciones de Caracas en el lateral derecho y asentarse así en la posición.