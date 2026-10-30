Alberto Rodríguez: "Tarazona ya está trabajando con el grupo; veremos cuál es la mejor decisión para el equipo"

Alberto Rodríguez en la sala de prensa de Abegondo Carlota Blanco

No quiso Alberto Rodríguez iniciar la rueda de prensa sin antes mandar un mensaje de "apoyo y cariño a los afectados y afectadas del trágico suceso de Urda de parte de toda la plantilla del Dépor", igual que hizo el pasado jueves Antonio Hidalgo tras superar el trámite de Copa del Rey ante el Auriense (0-3). El conjunto blanquiazul visita este sábado al Madrid CFF (18.00 horas) en el encuentro correspondiente a la novena jornada de Liga F. Y el técnico de Arteixo lo tiene claro: para ganar en la capital será necesario adaptarse a los continuos cambios de estructura del equipo dirigido por José Luis Sánchez Vera.

Semana de trabajo. "Cuando uno gana, siempre es más fácil encarar la semana desde la victoria, sabiendo la regularidad que llevamos en el trabajo. Por supuesto que nos refuerza, pero tampoco nos desvía del camino, que es largo, y mañana tenemos otra prueba contra el Madrid CFF. Estamos preparadas para seguir en esa línea de trabajo".

Estado físico del equipo. "Encaramos ahora una semana que nos viene por delante también con Copa de la Reina, pero este partido fue una semana normal; aunque jugamos sábado, al final son microciclos normales de una semana de trabajo. Estamos bastante tranquilas, motivadas. La situación clasificatoria ahora mismo nos ayuda también a tener ese plus de energía y trataremos de aprovecharlo".

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Condiciona el partido de Copa. "No. Vamos partido a partido. Seguramente de este partido en adelante sí que tendremos que ir controlando cargas y ver también cómo recuperan las jugadoras, pero para esta semana todo ha sido normal y nos centramos simplemente en el Madrid CFF. Ya habrá tiempo de pensar en lo demás".

Tarazona. "Tarazona está con el grupo. Justo ahora tenemos todavía una reunión de staff pendiente para tomar decisiones, pero ya está trabajando con el grupo y veremos cuál es la mejor decisión para el equipo. Estamos contentas también de tenerla de vuelta".

Madrid CFF. "El Madrid CFF es un equipo que cambia mucho de estructuras, que te condiciona mucho en la organización. Vamos preparadas para esas situaciones de partido, sabiendo que llevamos una línea de trabajo buena, tanto con balón como sin balón. Estas victorias también refrendan un poco al grupo en que la línea de trabajo es buena. Estamos preparadas para un partido abierto, sabiendo que es un rival que hace muy bien esos cambios de estructuras, tanto con balón como sin balón, que dentro de los propios partidos va manejando variantes a nivel de sistema de juego para tratar de hacerle daño a los rivales. Creo que por ahí pasa un poquito el partido, por interpretar bien lo que ellas nos plantean y tratar de llevar el partido a nuestro terreno".

El curso pasado, victoria con goleada. "No sirve de referencia en absoluto. Al final son situaciones únicas, momentos distintos de la temporada, plantillas distintas... Creo que no sirve absolutamente para nada y pensar eso nos llevaría a engaño. Es un partido nuevo, donde nos vamos a enfrentar dos equipos que ahora mismo estamos en la parte alta de la clasificación y eso tiene que ser una motivación para nosotras para tratar de seguir en esos puestos que al final también te ayudan en el trabajo diario".

Claves para ganar. "Controlar esas situaciones. Probablemente sea un partido largo, un partido de toma y daca por lo que plantea el Madrid CFF, por lo que planteamos nosotras. Veremos cómo nos adaptamos lo antes posible al contexto del campo, cómo está el césped, en ningún caso como excusa, pero sí para utilizar todos los argumentos de manera práctica y poderle hacer el mayor daño posible. Y que recibamos pocas situaciones de ataque por parte del Madrid, porque eso será buena señal para nosotras".