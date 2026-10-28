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Dépor Femenino

Otro alto en el camino para Merle Marth: de nuevo lesionada

Las pruebas médicas confirman una fractura de los huesos propios de la nariz tras el golpe sufrido ante el Alavés

Sergio Baltar
28/10/2026 15:25
26 octubre 2026Fútbol Liga FTemporada 2026-2027Depor Abanca - Alavés 2-1
Merle Barth, en el partido disputado ante el Alavés
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Después de encadenar dos jornadas con victorias, incluida la primera del curso en Riazor, el Deportivo vuelve a recibir una mala noticia. Esta vez en forma de lesión. Merle Barth sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz durante el último encuentro disputado ante el Alavés según informa el propio club en el parte médica y queda pendiente de evolución para conocer cuándo podrá regresar junto al resto de sus compañeras. La futbolista tuvo que ser sustituida en el minuto 57 después de recibir el golpe en el rostro.

La lesión de la defensa alemana supone un contratiempo para el equipo coruñés, que pierde, como mínimo para el duelo de la próxima jornada ante el Madrid CFF (este sábado a las 18.00 horas), a una de sus capitanas.

Alberto Rodríguez ya había advertido de las sensaciones de la futbolista al término del encuentro. "Fue un golpe en la nariz, la tenía hinchada. Estaba bien a nivel de dolor, pero hasta que no hagamos las pruebas correspondientes no sabremos mucho más", explicó el técnico arteixán, todavía con la adrenalina en el cuerpo después de haber conseguido la remontada y sumar su primer triunfo en casa.

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Y se confirmaron los peores presagios. El chequeo médico confirmó la fractura, aunque todavía habrá que esperar para conocer cómo afecta a su disponibilidad de cara a los compromisos del conjunto herculino en el próximo mes.

Es el segundo alto en el camino que recibe la central, que casi no ha podido tener continuidad en estos dos primeros meses de Liga F. No pudo realizar la pretemporada y, debido a su incorporación tardía al grupo, solo ha participado en cuatro jornadas de las ocho celebradas hasta el momento. 

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