El banquillo del Deportivo se hace imprescindible

Michi Apóstol progresa con el balón en el partido contra el Atlético Germán Barreiros

En un fútbol condicionado por los cinco cambios, los partidos ya no se estudian únicamente con las once futbolistas que saltan al campo de inicio. Los técnicos también deben atender a las cartas que se dejan fuera para tener recursos capaces de cambiar el desarrollo de la partida. Generar el casos, o simplemente una reacción que puede cambiar el guion del encuentro. El Deportivo está encontrando en el banquillo uno de sus grandes aliados en este inicio de temporada. La blanquiazules encadenan cinco jornadas con participación directa de las suplentes en los goles, una aportación que ha acompañado la mejoría del equipo a nivel clasificatorio y que ha sido fundamental para para sumar las dos últimas victorias de forma consecutiva.

Todas quieren ser titulares, pero Alberto Rodríguez está siendo capaz de convencer a las mal llamadas “secundarias” a cambio de recuperar la versión más determinante de cada una de ellas. El técnico arteixán ha movido ficha pronto en la mitad de las jornada disputadas, con cambios antes de empezar el segundo acto en cuatro de las oho jornadas celebradas hasta el momento, y está encontrando respuestas en una plantilla con alternativas para superar diferentes escenarios sin notar una caída de nivel cuando se realizan las sustituciones.

La primera prueba de ello llegó en Granada, donde Sofía Domínguez, incorporada este verano, entró en el minuto 77 para cerrar el 0-3 en el tiempo de añadido. Después, Michi Apóstol, la revulsiva por excelencia, saltó al campo ante el Espanyol y cinco minutos más tarde asistió a Millene para firmar el empate. Frente al Atlético, Ainoa Gómez multiplicó las posibilidades ofensivas de las coruñesas tras su entrada y Espe Pizarro encontró el premio del gol con un espectacular cabezazo a centro de Vega, aunque las rojiblancas se acabarían llevando los tres puntos en un contragolpe liderado y definido por Fiamma.

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La influencia de las suplentes ha sido todavía más visible en las dos últimas jornadas. En Ipurua, Marisa García disputó sus primeros minutos ligueros y, en apenas doce minutos, anotó y asistió. Entró en el 72, el primer trueque más tardío del cuerpo técnico herculino en lo que va de Liga, y ayudó a desarmar a un Eibar que solo había encajado cuatro tantos.

Ante el Alavés, Michi volvió a asistir para iniciar una remontada que Lucía Pardo, a pase de Elena, ingresada tras el descanso, culminó. Alberto Rodríguez tiene soluciones más allá del once inicial y ha encontrado en el banquillo su mayor tesoro.