El Dépor regresa a un lugar que no pisaba desde hace siete temporadas

Millene en el Dépor Abanca-Alavés del pasado domingo Patricia G. Fraga

La Liga F vive un inicio de temporada de lo más igualado. Salvo el primer bloque de equipos, encabezado por el Barcelona, los demás se manejan con una mínima diferencia de puntos. Y aunque a Alberto Rodríguez no le guste demasiado hablar de la clasificación, es inevitable hacerlo. Porque es la que marca el éxito de un equipo; y también porque el Deportivo está ahora en una posición en la que hacía mucho que no estaba.

“Todo está muy igualado. Los bloques ya no están tan divididos como en otras temporadas”, explicó el técnico de Arteixo tras remontar al Alavés en Riazor (2-1). Precisamente esa victoria, la segunda consecutiva del curso, permitió al conjunto blanquiazul escalar hasta la sexta posición merced a once puntos. Aunque horas después de alcanzarla, el empate del Eibar contra el Madrid CFF (2-2) relegó a las blanquiazules al séptimo puesto.

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La última vez que el Deportivo se instauró en una plaza tan alta en la élite fue hace siete años, en la campaña 2019-20. El conjunto coruñés se estrenó en Primera División con un rendimiento que sorprendió a nivel nacional. El puesto más bajo que pisó en esa temporada fue el quinto, en la jornada 20. En un ejercicio que quedó inacabado por la pandemia del covid-19, el equipo entrenado por Manu Sánchez acabó cuarto, aunque entre las jornadas cuatro y siete logró posicionarse segundo; y entre la octava y la duodécima fue tercero.

Si la 2019-20 fue una gran temporada para el Deportivo, la siguiente fue todo lo contrario. Después de sufrir una revolución en la plantilla, las blanquiazules acabaron lamentando el descenso de categoría, a pesar de finalizar el curso en su mejor posición: un decimoquinto puesto que supuso la caída a Segunda División por la reestructuración de las competiciones tras no haber descensos en el año anterior por la pandemia.

Vuelta para asentarse

A la tercera fue la vencida. Después de dos intentos fallidos por regresar a la máxima categoría del fútbol nacional, el Deportivo certificó su vuelta en 2024.

El equipo llegó a pisar la novena posición en la jornada 9, pero fue algo efímero. De hecho, consiguió la salvación a falta de un partido para que concluyera la competición con ayuda de un Betis y un Valencia que ni siquiera fueron capaces de pelear la permanencia.

En la 2025-26 el objetivo era dar un paso adelante. Pero el club tuvo que conformarse con la salvación. Y nada más. Si bien es cierto que en la tercera fecha el Dépor llegó a dormir en el sexto puesto, fue algo pasajero, pues ni siquiera se habían jugado cinco partidos de Liga F.

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A estas alturas, con ya ocho jornadas disputadas y los equipos asentados en la competición, el Deportivo vive instalado en la media tabla y asentado en un séptimo puesto que le permite mirar hacia arriba. Todo merced a una insistencia que ha permitido convertir las buenas sensaciones en puntos.

El próximo sábado (18.00 horas), el conjunto herculino tiene la posibilidad de seguir escalando puestos, pues se mide al Madrid CFF, quinto clasificado con tres puntos más que las blanquiazules. Pero más que eso, un nuevo triunfo serviría para demostrar que el proyecto está listo para codearse con una zona más alta de la tabla y dejar claro que la lucha por la permanencia ya es un objetivo propio del pasado. Lo que por ahora está claro es que, pasadas ocho jornadas, solo el Dépor de la temporada 2019-20 supera el balance conseguido en el presente curso.