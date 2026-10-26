La mañana más mágica para Ana Seoane: un récord, una victoria y una experiencia difícil de olvidar

Ana Seoane durante el partido entre Dépor y Alavés Patricia G. Fraga

Hay días que una futbolista recuerda para siempre. Para Ana Seoane (Mera, 2009), el pasado domingo quedará marcado a fuego en su retina. Con apenas 16 años, la guardameta coruñesa se topó con una oportunidad de oro: defender la portería del Deportivo en un partido de Liga F. Y no en cualquier encuentro. Porque el conjunto blanquiazul tenía delante el reto de sumar su segunda victoria consecutiva y lograr, por fin, el primer triunfo en Riazor. La joven coruñesa respondió al desafío y, de paso, escribió su nombre en la historia de la competición.

Su presencia en el once elegido por Alberto Rodríguez no estaba prevista. La intervención quirúrgica de última hora de Inês Pereira, unida a la lesión de Andrea Tarazona y a la ausencia de Antía Veiga, concentrada con la selección española sub-17 para disputar el Mundial de Marruecos, obligó al técnico de Arteixo a buscar una solución en la cantera. Y esa solución era Ana Seoane, que se impuso a Martina Rivas en la elección. La portera de Mera, todavía con ficha del Orzán, encontró en la emergencia del primer equipo la oportunidad de dar un salto enorme.

Seoane se convirtió en la portera más joven en debutar en Liga F como titular. Pero más allá del hito de precocidad, la guardameta blanquiazul afrontó con entereza un escenario que no admite demasiados periodos de adaptación. Y menos todavía siendo portera, pues cada error puede convertirse en gol, mientras una intervención acertada puede sostener al equipo. A Ana Seoane, sin tiempo para asimilar nada, le tocó rendir bajo presión. “Hablé con ella antes que con el equipo porque es una situación un poco inesperada para ella y es muy joven. Ya estaba entrenando con nosotras y venía haciendo las cosas muy bien, así que había que normalizar la situación”, reconoció Alberto Rodríguez tras el partido ante el Alavés.

Una actuación sólida

Pronto tuvo Ana Seoane la ocasión de demostrar que no se había plantado en Riazor únicamente para completar una convocatoria. El Alavés encontró un hueco entre la defensa del Deportivo que acabó con un disparo de Laia Parera que sirvió para probar los reflejos de la portera debutante. Y la joven respondió con una intervención de mérito y, sobre todo, valiente.

No pudo evitar el tanto de Carmen Sobrón, que adelantó al conjunto vitoriano con un lanzamiento directo de falta. Seoane, que se estiró con buena técnica, llegó a tocar el balón, pero no pudo impedir que terminase en el fondo de la red. Y aun así, esa acción no empañó una actuación en la que también tuvo que gestionar situaciones comprometidas, como una salida rápida para interceptar un remate de Guallar.

Al finalizar el encuentro, sus compañeras quisieron reconocer su momento con un manteo sobre el césped. Pero antes, durante el partido, la ayuda fue constante: aplausos, choques de manos y palabras de aliento para calmar a la guardameta de 16 años. Una imagen que reflejó el valor de un estreno que, finalmente, llegó acompañado de tres puntos.

Un día para lembrar 💙✨ https://t.co/reBbtbhrXj — Dépor ABANCA (@RCDeportivoFem) October 26, 2026

El caso de Ana vuelve a poner el foco en el trabajo de formación. Las jugadoras de la cantera nunca saben cuándo puede llegar su oportunidad, pero está en su mano estar listas para afrontarla una vez llegue. No todos los procesos maduran al mismo ritmo ni todas las jóvenes promesas tienen que asumir responsabilidades tan pronto. Su debut no obliga a adelantar etapas, pero sí demuestra que la cantera puede ofrecer soluciones cuando el contexto lo exige, aunque sea de forma puntual.

Ana Seoane entró en Riazor con el único respaldo de dos partidos jugados con el filial blanquiazul en Segunda RFEF, además de los entrenamientos con el primer equipo, pero salió del estadio con un récord, una victoria y una experiencia difícil de olvidar. El futuro dirá hasta dónde llega su trayectoria. Por ahora, el Dépor ya sabe que una de sus jóvenes fue capaz de responder cuando más la necesitaba.