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Dépor Femenino

El gol más especial de Lucía Pardo: victoria con dedicatoria al cielo

La extremo lucense rompió a llorar tras marcar el tanto del triunfo ante el Alavés

Bea Arrizado
Bea Arrizado
26/10/2026 12:33
Lucía Pardo celebra su gol ante el Alavés
Lucía Pardo celebra su gol ante el Alavés
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Un gol en los últimos segundos de partido, y más cuando vale para culminar una remontada exprés, siempre es motivo de emoción. Por si fuese poco, la diana de Lucía Pardo en el minuto 100 del encuentro ante el Alavés le sirvió al Deportivo para sumar el primer triunfo de la temporada en Riazor. En cuanto el balón cruzó la línea de gol, la extremo lucense rompió en llanto y todas sus compañeras se tiraron encima para celebrar, pero también para mostrarle su cariño. Porque Lucía Pardo estaba jugando, "sin duda, el partido más complicado" de su vida.

Las lágrimas incontrolables de la '19' blanquiazul llamaron la atención a un sector de la afición. Pero horas más tarde, la propia Lucía se encargó de explicar el porqué de la emoción en su cuenta personal de Instagram. El pasado sábado, un día antes del encuentro ante el Alavés, la futbolista del Deportivo tuvo que afrontar "uno de los peores momentos" de su vida, el fallecimiento de su perro, Darko.

En la entrevista ofrecida a DXT Campeón el pasado 15 de octubre, Pardo ya dejó entrever la importancia de Darko en su vida. En ella explicó que su plan favorito cuando no tiene que pensar en fútbol era ir a pasear con su perro y con su familia. Horas después de perder a su mascota, Lucía Pardo se calzó las botas para jugar ante el Alavés con la profesionalidad que tanto la caracteriza. Y, como no podía ser de otra forma, fue la encargada de obrar una remontada llena de heroicidad. Aunque, como aseguró en su publicación de Instagram, ella era consciente de que "no había otro final que ese", porque sabía que "tenía un angelito" empujándola desde arriba.

La lucense no dudó en agradecer al equipo su apoyo. De hecho, en su muñeca izquierda portó durante todo el partido un esparadramo en el que se podía leer el nombre de Darko, acompañado de un corazón, y la frase "Não para, contigo", escrita por Millene. La brasileña le mostró así su apoyo, al igual que lo hicieron el resto de sus compañeras con numerosas publicaciones en sus redes sociales, además de un manteo al final del partido.

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