Inês Pereira, baja de última hora tras pasar por quirófano

Inês Pereira Germán Barreiros

Malas noticias para el Deportivo a pocos minutos de que arranque el encuentro correspondiente a la octava jornada de Liga F ante el Alavés (12.45 horas). Inés Pereira, única portera del primer equipo que estaba disponible hasta ahora, será baja tras pasar por quirófano por una cirugía menor.

Así lo ha informado el club con un parte médico en el que no especifica el tipo de dolencia que sufre, ni tampoco el tiempo que estará de baja.

De esta forma, ante la ausencia de Andrea Tarazona, que continúa con su recuperación tras fracturarse una costilla flotante, y la presencia de Antía Veiga con España sub-17 para disputar el Mundial de la categoría, la elegida para ubicarse bajo palos es Ana Seoane. La portera del filial blanquiazul, todavía con ficha del Orzán, se estrenará ante el Alavés con el primer equipo y en la máxima categoría.