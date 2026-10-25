Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

Inês Pereira, baja de última hora tras pasar por quirófano

Ana Seoane, del filial, es la elegida para ubicarse bajo palos ante el Alavés

Bea Arrizado
Bea Arrizado
25/10/2026 12:15
Inês Pereira
Inês Pereira
Germán Barreiros
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Malas noticias para el Deportivo a pocos minutos de que arranque el encuentro correspondiente a la octava jornada de Liga F ante el Alavés (12.45 horas). Inés Pereira, única portera del primer equipo que estaba disponible hasta ahora, será baja tras pasar por quirófano por una cirugía menor.

Así lo ha informado el club con un parte médico en el que no especifica el tipo de dolencia que sufre, ni tampoco el tiempo que estará de baja.

De esta forma, ante la ausencia de Andrea Tarazona, que continúa con su recuperación tras fracturarse una costilla flotante, y la presencia de Antía Veiga con España sub-17 para disputar el Mundial de la categoría, la elegida para ubicarse bajo palos es Ana Seoane. La portera del filial blanquiazul, todavía con ficha del Orzán, se estrenará ante el Alavés con el primer equipo y en la máxima categoría.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Millene en el Dépor-Alavés

El 1x1 del Dépor - Alavés: Millene y Lucía Pardo tiran de épica
Bea Arrizado
Alberto Rodríguez en el Dépor-Espanyol en Riazor

Alberto Rodríguez: "De lo que más orgulloso me siento es de que hayamos tenido paciencia para que apareciesen los espacios"
Bea Arrizado
Dépor-Alavés1

Crónica | El Dépor reacciona a tiempo para sumar ante el Alavés el primer triunfo en Riazor (2-1)
Bea Arrizado
Inês Pereira

Inês Pereira, baja de última hora tras pasar por quirófano
Bea Arrizado