El 1x1 del Dépor - Alavés: Millene y Lucía Pardo tiran de épica

Millene protege el balón ante Viles en el Dépor-Alavés Patricia G. Fraga

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras firmar una remontada épica ante el Alavés (2-1).

Ana Seoane (7). A sus 16 años debutó en Primera División por las bajas por lesión de Tarazona e Inês y la ausencia de Antía Veiga, en el Mundial sub-17. Dejó dos buenas paradas y cumplió con creces.

Paula Novo (5). Segunda titularidad consecutiva. Estuvo segura en la faceta defensiva y apenas concedió espacio a Hanane.

Adriana Ranera (6). Vio una amarilla a la media hora de partido que la pudo condicionar, pero midió bien y no pasó apuros. Clave con balón.

Merle Barth (5). Tuvo alguna pérdida de balón que pudo costar algún susto y cometió la falta que supuso el gol del Alavés. Tuvo que ser sustituida por un golpe en la nariz.

Vega Montesinos (6). Volvió a demostrar que tiene capacidad para rehacerse en defensa y ser un incordio para el rival en la banda izquierda.

Olaya Rodríguez (7). Estuvo muy vigilada, pero firmó un partido maduro. Buscó los espacios con paciencia y se movió de forma inteligente.

Eva Alonso (4). No estuvo cómoda en el centro del campo y cometió pérdidas peligrosas. No fue capaz de darle fluidez al juego del equipo.

Ainoa Gómez (8). Le dio sentido a todos los balones que pasaron por sus botas. Exhibió su finura en la conducción y su talento para filtrar pases. Tuvo que ser sustituida por molestias musculares.

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Lucía Rivas (4). No fue su día. Estuvo muy vigilada y no consiguió rebasar a Laia Parera en ningún momento.

Millene Cabral (8). Determinante una vez más en el juego del equipo. Inició la remontada con su quinto gol de la temporada.

Lucía Pardo (8). El equipo no la estaba encontrando demasiado, pero apareció cuando más falta hacía para firmar el gol de la victoria en los últimos segundos del partido.

Los cambios

Elena Vázquez (7). Entró tras el descanso y asistió a Lucía Pardo para el 2-1 definitivo, haciendo justicia a su buen pie.

Marisa García (6). Ayudó al equipo a abrir el entramado defensivo del Alavés.

Sofía Domínguez (6). A punto estuvo de marcar de falta directa.

Michi Apóstol (6). Consiguió que pasasen cosas e hizo dudar a la defensa del Alavés.

Paula Redruello (6). Aportó clarividencia en el centro del campo. Ensayó el disparo lejano.