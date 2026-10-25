Crónica | El Dépor reacciona a tiempo para sumar ante el Alavés el primer triunfo en Riazor (2-1)

Olaya en el Dépor-Alavés Patricia G. Fraga

El Deportivo se ha reconciliado con Riazor. Con una victoria agónica ante el Alavés, las blanquiazules firmaron su segundo triunfo consecutivo en Liga F merced a la confianza y a la insistencia, pero también a la calidad de dos jugadoras a las que no les pesa la etiqueta de líderes: Millene Cabral y Lucía Pardo, las dos autoras de las dianas en el tramo final que convirtieron la mañana del domingo en una fiesta (2-1).

De la misma forma que lo intentó en Ipurua, el Deportivo se plantó en Riazor con la intención de que pasasen cosas desde bien pronto. Así fue que, sin apenas tiempo para que el Alavés se instalase sobre el verde del feudo coruñés, llegó la primera diablura de Ainoa Gómez. Una conducción llena de finura y un pase entre líneas cargado de talento fue suficiente para desarmar el entramado defensivo del conjunto visitante y dejar plantada a Millene en el área, que se apuntó la primera ocasión, pero no el primer gol, pues su disparo se marchó desviado.

Los primeros compases se convirtieron en un monólogo deportivista mientras el conjunto babazorro asumía que había llegado a Riazor para sufrir y, sobre todo, defender. Así que Andrea Esteban elaboró un plan con pocas fisuras con el claro objetivo de minimizar los espacios por los que las blanquiazules pudiesen transitar. Y poco a poco lo fue consiguiendo; su equipo se fue asentando y al Dépor le empezó a costar pisar área.

Fue esa capacidad defensiva el primer paso para que el Alavés ganase confianza y lanzase sus primeros contragolpes. En uno de ellos obligó a Ana Seoane, debutante de 16 años, a realizar su primera intervención bajo palos. De mucho mérito. Laia Parera ensayó un disparo a bocajarro que no amedrentó a la joven guardameta.

🧤 ¡Qué manera de debutar, Ana Seoane! Solo tiene 16 años y ya nos está dejando paradas como esta 😳 📡 DAZN, Teledeporte y RTVE Play #LigaFMoeve | #DéporABANCAAlavés https://t.co/GJ9pJQiOin — Liga F (@LigaF_oficial) October 25, 2026

Se habían avisado ya los dos equipos de forma mutua. Pero el primero en convertir esa advertencia en gol fue el Alavés. El Deportivo, tras perdonar, a remar. Una vez más. Una acción a balón parado tras una infracción de Merle Barth sirvió a Carmen Sobrón para hacer el 0-1 con un tiro ajustado a la escuadra derecha de Ana Seoane que, aunque tocó el esférico con sus dedos, no lo hizo lo suficiente como para negarle el tanto.

El tanto en contra le abrumó tanto al Dépor que se le bajaron las persianas y todo fue oscuridad. El conjunto babazorro, con el tanque lleno de confianza, provocó que las blanquiazules cometieran errores que pudieron costar algún que otro gol.

Con el 0-1, el plan del Alavés tomó todavía más sentido. Las once jugadoras del equipo vitoriano se plantaron en tres cuartos de su campo. Y a las blanquiazules les tocaba tirar de paciencia. Con Olaya, Lucía Pardo y Millene muy vigiladas, Ainoa tomó la responsabilidad de tirar del carro. Pero con el reloj en su contra, a la escuadra coruñesa no le quedó otra que marcharse a vestuarios con una sensación que ya es habitual: ir por debajo en el marcador sin haberlo merecido.

Cambios para reaccionar

No quiso esperar nada Alberto Rodríguez y efectuó dos sustituciones en el descanso: Paula Novo y Eva Alonso dejaron su sitio a Elena Vázquez y Marisa García; cambios que provocaron que Ranera se desplazase al flanco derecho y actuase como lateral. Precisamente la jugadora cedida por el Barça buscó el empate con un disparo ajustado al palo largo que sirvió para confirmar que la reacción del Deportivo era inmediata.

El siguiente cambio llegó de forma obligatoria. Barth, tras un golpe en la nariz que le provocó una hemorragia, tuvo que salir y dejar su sitio a Sofía Domínguez. Pero el guion no cambió y el Dépor siguió volcado en busca del empate. Sin precisión en los últimos metros, pero con la convicción de que, a base de insistir, el gol acabaría llegando.

No se le puso nada de cara al equipo dirigido por Alberto, que además de ver cómo el reloj jugaba en su contra, tuvo que asimilar la lesión y el cambio obligado de Ainoa Gómez, la mejor jugadora del partido.

La insistencia tuvo premio. Después de que el Alavés se quedase con una jugadora menos por una entrada de Laia Parera sobre Millene que le costó al roja directa, la brasileña ajustició la superioridad blanquiazul con su quinto gol de la temporada. Y como no podía ser de otra forma, el Dépor no se conformó y mantuvo el campo inclinado para buscar los tres puntos.

Las prisas no ayudaron y, después de hacer lo más difícil, la ansiedad por la victoria se apoderó de las blanquiazules. Pero cuando todo se acelera, hay jugadoras capaces de parar el tiempo. Y una de esas es Lucía Pardo, que apareció cuando más lo necesitaba su equipo para batir a Sofía Fuente. Tal fue la emoción que la lucense no pudo contener las lágrimas y, mientras sus compañeras se tiraban encima de ella, liberó toda la tensión mientras la locura se desataba en un Riazor que, por fin, pudo celebrar la primera victoria de su equipo.