Ana Seoane, un debut prematuro pero con carácter

Ana Seoane durante el partido entre Dépor y Alavés Patricia G. Fraga

El partido de este mediodía dejó varias notas positivas. La primera y la más evidente es que el Deportivo pudo celebrar un triunfo como local. Lo hizo, además, con una remontada in extremis que terminó convirtiendo Riazor en una fiesta. Y aunque Millene y Lucía Pardo fueron las autoras de los goles, los focos apuntaron de forma directa a Ana Seoane.

La joven guardameta, todavía con ficha del Orzán de Tercera Federación, fue la elegida para ubicarse bajo palos ante el Alavés. Alberto todavía no pudo contar con Tarazona, que continúa con su recuperación tras fracturarse una costilla en la jornada 3, ni con Inês, que tuvo que pasar por quirófano por una cirugía menor. Tampoco estaba disponible la tercera portera, Antía Veiga, por estar concentrada con España sub-17 disputando el mundial de la categoría en Marruecos.

El 1x1 del Dépor - Alavés: Millene y Lucía Pardo tiran de épica Más información

A sus 16 años, Ana debutó en Liga F, convirtiéndose así en la portera más joven de la historia en partir como titular. Y lo hizo con personalidad. Encajó un tanto de falta directa en el que nada pudo hacer. Su baja estatura le impidió llegar con claridad para evitar el gol a pesar de que la técnica de su estirada fuese buena. Antes, demostró valentía al frenar un disparo a bocajarro de Laia Parera.

Tras el encuentro, Alberto Rodríguez explicó la situación y se mostró orgulloso por el debut de Seoane: “La he visto muy bien. Lo de Inês fue inesperado, así que lo hablé con Ana antes que con el equipo porque es una situación inesperada para ella y es muy joven. Pero venía haciendo las cosas bien, me siento muy orgulloso de ella. Le tocó un pelín antes de lo que esperaba, pero decidimos normalizar la situación”.

Alberto Rodríguez: "De lo que más orgulloso me siento es de que hayamos tenido paciencia para que apareciesen los espacios" Más información

Además, el técnico del Deportivo explicó que su poca envergadura no provocó ningún cambio en el plan de partido: "Decidimos normalizar la situación. Ya era la idea inicial de la semana porque el Alavés es un equipo que golpea mucho directo, así que trabajamos durante la semana esas situaciones para tratar de alejarlas de nuestra área. Fue más una situación de plan de partido previo que un cambio específico para Ana. De hecho, no variamos nada en la defensa de los córners".

En cuanto la colegiada pitó el final del partido, sus compañeras no dudaron en darle valor a su estreno bajo palos en Primera División y, tras saludar al equipo rival, la mantearon en el centro del campo de Riazor.