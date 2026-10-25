Alberto Rodríguez: "De lo que más orgulloso me siento es de que hayamos tenido paciencia para que apareciesen los espacios"

Alberto Rodríguez en el Dépor-Espanyol en Riazor Javier Alborés

Sin dejar que la emoción de haber sumado tres puntos in extremis le pudiese, Alberto Rodríguez valoró el trabajo de su equipo ante el Alavés. El técnico del Deportivo analizó el debut de Ana Seoane y destacó la capacidad de sus jugadoras para insistir hasta encontrar los espacios.

Valoración. “El devenir del partido a veces es imposible de predecir. Estábamos haciendo muchas cosas bien con la pelota, que ya de inicio con el 0-0 nuestro plan de partido iba encaminado a eso. Cuando vas por detrás en el marcador, es difícil mantener la calma y más a medida que se acercan los minutos finales. Ahora puede que tenga muchas emociones en la cabeza, pero de lo que más orgulloso me siento ahora mismo es de que hayamos tenido esa paciencia para que apareciesen los espacios. La situación es la que es a nivel emocional; por supuesto que esto es un plus porque además teníamos muchas ganas de ganar en casa, pero no dejan de ser tres puntos que nos dejan en una buena posición y que redondean el trabajo de todas estas jornadas, pero esto es muy largo, queda muchísimo”.

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Debut de Ana Seoane en Liga F. “La he visto muy bien. Al final es una situación inesperada de Inês por un tema más personal que profesional, aunque está fuera de peligro y todo eso. Desde el principio, los que me conocéis, trato de normalizar todas las situaciones y así lo hice con ella. Lo hablé con ella antes que con el equipo porque es una situación un poco inesperada para ella y es muy joven. Pero ella estaba entrenando ya con nosotras, venía haciendo las cosas muy bien. Es una situación natural que no deja de ser un paso más en el proyecto de cantera que tiene el club. Me siento muy orgulloso de ella”.

Barth y Ainoa, cambios obligados. “Ainoa creemos que es un tema de un golpe en el cuádriceps, por lo que hablé con ella, pero le impedía correr a alta intensidad. Prefirió ser prudente con ella y también con el equipo. Barth fue un golpe en la nariz, la tenía hinchada; estaba bien a nivel de dolor, pero hasta que hagamos pruebas no sabemos mucho más”.

Cambios tras el descanso. “Fue una cuestión de utilizar todas las armas que tiene el equipo para incidir más en lo que estábamos haciendo. Estábamos teniendo paciencia para acumular gente en el costado izquierdo para atacar con Rivas, pero la estaban defendiendo bien y nos quitaban ese espacio a la espalda. Decidimos bajar a Ainoa a la base con el cambio de Eva y tener un pie más natural con Ranera para hacer una especie de 4-4-2 que con balón se convertía en un 4-3-3. Quiero que el equipo naturalice los cambios de estructura porque todos los rivales nos vemos mucho en los vídeos. El mérito es de ellas, que supieron interpretar rápido lo que estaba pasando. Los cambios nos dieron el impulso que necesitábamos. Estoy muy orgulloso de ellas, pero hay que seguir porque queda muchísimo”.

Segunda victoria seguida y primera en casa. “Afrontamos los partidos para ganarlos todos, independientemente del rival. Siempre nos quedaba la espina de celebrar con nuestra gente. Hoy notamos mucho su fuerza, sobre todo en los minutos finales. Estábamos haciendo buenos partidos en casa. Es cierto que si te paras a analizar en cuanto a emociones, si perdemos hoy, estaríamos jodidísimas. Esos dos goles nos dan un plus; fuimos capaces de encontrar los espacios e ir abriendo poco a poco al Alavés, que sabe manejarse en resultados cortos”.

Poca envergadura de Ana Seoane. “Decidimos normalizar la situación. Ya era la idea inicial de la semana porque el Alavés es un equipo que golpea mucho directo, así que trabajamos durante la semana esas situaciones para tratar de alejarlas de nuestra área. Fue más una situación de plan de partido previo que un cambio específico para Ana. De hecho, no variamos nada en la defensa de los córners. A Ana le tocó, sinceramente, un pelín antes de lo que esperaba, pero el trabajo estaba siendo bueno, así que yo no estaba especialmente nervioso. Tampoco quería que el equipo perdiese el foco”.

Subida en la clasificación. “No tengo ni idea. Sí que voy llevando la cuenta de los puntos, pero nada más. Todo está muy igualado. Es mi tercera temporada en Liga F y todo está muy igualado; los bloques ya no están tan divididos como en otras, salvo el Barcelona. Queremos saborear los primeros objetivos y para eso tenemos que seguir sumando, que la euforia no nos aparte del foco. Quiero transmitir la linealidad en el trabajo que hacemos, que no nos desviamos mucho en los resultados. Pero estoy muy feliz por la remontada heroica porque se lo merecen. Merecían una alegría así, de ser capaces de remontar y de sufrir. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero siempre con los pies en el suelo”.