Previa | Riazor quiere agravar el miedo visitante del Alavés

Olaya ante Rosa Otermín en el Dépor-Atleti German Barreiros

El Deportivo afronta un doble reto mañana (12.45 horas, Teledeporte y DAZN) ante un Alavés que llega tras empatar al Sevilla (1-1). Por una parte, se le presenta delante la oportunidad de enlazar dos victorias seguidas en la presente temporada y demostrar así que las buenas sensaciones se convierten en puntos de forma definitiva; por otra, encara el desafío, ya más mental que deportivo, de desquitarse en Riazor y regalar a la afición blanquiazul un triunfo como local que hasta ahora se ha resistido.

Después de ganar al Eibar en Ipurua (2-3), el conjunto dirigido por Alberto Rodríguez quiere dejar atrás las subidas y bajadas que ha experimentado en las primeras siete jornadas de Liga F. Ahora es momento para sostener el rendimiento en lo más alto y, sobre todo, mantener el acierto en las áreas. El Dépor consiguió en Eibar derribar una barrera que hasta ahora le había privado de sumar puntos: el acierto de cara a puerta; y lo hizo ante un equipo que tan solo había encajado cuatro goles en seis jornadas. Mañana el reto será similar, porque el Alavés, a pesar de ser un recién ascendido, no recibe demasiados tantos. De hecho, solo el Barcelona (0-6) ha sido capaz de marcarle más de un gol. Así, las otras tres derrotas que refleja su casillero se dieron por la mínima: Atlético de Madrid (1-0), Madrid CFF (1-0) y Espanyol (1-0).

La escuadra dirigida por Andrea Esteban se maneja en los resultados cortos. Y es esa condición la que le permite estar siempre dentro de los partidos. Por eso, el Dépor afronta de nuevo el reto de tirar abajo un muro defensivo; cuanto antes, mejor. Con Lucía Pardo y Millene con la flecha hacia arriba y Marisa, seguramente esperando su oportunidad desde el banquillo, el combinado coruñés tratará de dar continuidad a la versión goleadora mostrada en Ipurua.

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En el debe del conjunto babazorro están sus actuaciones como visitante. En los tres viajes que ha afrontado el equipo vitoriano, no ha logrado puntuar, ni tampoco marcar gol. Su entrenadora ya dejó claro en la rueda de prensa previa al duelo de mañana que la intención del equipo es “empezar a puntuar fuera de casa” desde mañana mismo.

Ausencia de peso

No estará disponible, por segunda jornada consecutiva, Espe Pizarro. La delantera charrúa, que sufre una luxación en el hombro izquierdo, será junto a Andrea Tarazona la única ausencia de peso en el Deportivo. En Ipurua, Alberto Rodríguez escogió a Lucía Rivas para paliar la baja de Pizarro y es probable que la extremo de Caldas repita en el once de mañana.

Con las internacionales ya completamente integradas, una de las principales incógnitas está en el lateral derecho, donde Caracas estaba siendo indiscutible, hasta que Paula Novo ofreció mejores prestaciones en la pasada jornada. El doble reto está servido. Y mientras, Riazor espera poder celebrar su primera victoria liguera de la temporada.