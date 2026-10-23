Alberto Rodríguez: "El equipo está cómodo contra rivales de diferente estatus y esa es la mejor señal"

Alberto Rodríguez anima a sus jugadoras durante un entrenamiento en Abegondo Javier Alborés

Alberto Rodríguez, técnico del Deportivo femenino, compareció en rueda de prensa en la mañana de este viernes, a escasos días de que su equipo se mida al Alavés (domingo, 12.45 horas) en Riazor. El preparador coruñés destacó el buen momento que vive el cuadro herculino después de ganar en Eibar y apeló a seguir manteniendo la línea de juego para encadenar por primera vez este curso dos triunfos seguidos, amén de estrenar el casillero de victorias en A Coruña.

La lesión de Espe Pizarro. "El otro día sufrió un golpe en un entreno. Teníamos dudas, por eso la semana pasada no dijimos nada de que se pudiese quedar solo en un susto. Se hicieron pruebas y decidimos no forzarla. Y ya esta semana se confirmó esa luxación. Está empezando a trabajar ya. Los rangos de movimiento y la estabilidad marcan mucho en este tipo de situaciones y ya está trabajando esas facetas, mientras baja la inflamación. Seguramente se va a perder algún partido, pero hay que confirmar la evolución para hablar un poco de plazos".

El Dépor confirma la lesión de Espe Pizarro Más información

Cómo está el equipo. "Después de una victoria como la última, en un escenario como ese, el equipo está con muchísimas ganas de conseguir la primera victoria en casa y de conseguir por primera vez dos victorias consecutivas. Esperemos que así sea por darle una alegría a nuestra gente en casa".

Alavés. "Es un equipo que corre mucho y bien. Sus datos físicos así lo dicen. Son rápidas arriba. Juegan directo a veces para meter al rival en su área. Tenemos que controlar ese tipo de situaciones. Venimos de un escenario que nos obligó a jugar contra situaciones de ese estilo, con matices distintos. Tenemos que intentar llevar el partido a donde nosotras queremos porque nos estamos sintiendo cómodas haciendo lo que hacemos. Poco a poco, estamos encontrando nuestra mejor versión dentro del modelo de juego que pretendemos".

Un punto más que la temporada pasada, qué objetivo hay. "Nos centramos en la mejora diaria, en el día a día. El proceso de entrenamiento es trascendental, el eje sobre el que todo gira. Los resultados son imprescindibles, pero tienen que ser consecuencia del trabajo y no causa de un día puntual. Hay que conseguir patrones en los que las jugadoras estén cómodas y que a los rivales les cueste. No me fijo mucho en el año pasado. Sí sé cuántos puntos tenemos y los que nos quedan para el primer objetivo, que es la salvación. Y una vez que lo consigamos, si puede ser lo antes posible, tratar de ver dónde estamos. Nos sentimos cómodas en los planes de partido. Nos hemos enfrentado a rivales de diferente estatus y vemos que estamos en partidos contra. Es la mejor señal. Otra señal es que pudimos disfrutar en líneas generales de toda la plantilla, salvo por las lesiones de Espe y Tarazona. Eso habla del trabajo invisible de las jugadoras y del staff. Para mí eso también es muy importante porque trabajar situaciones de juego con el equipo al completo es la base a medio plazo para que el equipo rinda en general".

Lucía Pardo, feliz por su primera gran tarde con el Deportivo: "Me motiva a seguir" Más información

Qué supone la lesión de Espe. "Nuevas posibilidades para las jugadoras y para mí. Salvo Millene y Marisa, que son '9', el resto de futbolistas son versátiles y pueden jugar en muchos lugares. Nos dan nuevas variabilidades, situaciones de partido y patrones de movimiento que los hagan sentir cómodas a ellas. Este tipo de situaciones lo veo como un crecimiento para el equipo y para mí. Son un quebradero de cabeza para mí y eso es bueno. Te hace reinventarte. Seguramente vayamos a rendir igual, dentro de que hay que mandarle todo el ánimo a Espe, como le dije también en privado. Esperamos que sea una situación corta de tiempo".

Partido larguísimo contra el Eibar por las revisiones. "La continuidad en el juego para los equipos es fundamental y las reglas de juego, con las situaciones nuevas, van encaminadas a ello. A partir de ahí, hay situaciones de partido como la de Ipurua que yo no la había vivido nunca. Además, hay situaciones especiales como el fuera de juego, que pasó inadvertida. Son momentos de estrés, la cuarta no lo tiene claro y llama a la árbitra principal. Precisamente, que revisase la cuarta estaba pensado para que se hiciese todo un poco más ágil. Confiemos en que fuese una situación puntual porque"

Teresa Abelleira pudo venir al Deportivo. "No está en mis competencias y la dirección deportiva no me trasladó nada. Le deseo lo mejor a Tere porque es una gran jugadora y todos queremos disfrutar de ese tipo de futbolistas. No la conozco personalmente, pero sé lo que ha significado para el Deportivo".

El horario del partido. "Desconozco a qué se debe. No lo puedo controlar, así que no le presto mucha atención. Hay que tener en cuenta cosas como la logística, que obviamente no viajamos en chárter. Entrenamos por las mañanas, así que no tiene por qué pesarnos".