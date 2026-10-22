Inés Altamira: "Desde que me fui del Dépor he estado esperando el momento de poder volver a Riazor"

En 2021 aterrizó en A Coruña con el objetivo de contribuir al ascenso del Deportivo y, en su última temporada como blanquiazul, en 2024, Inés Altamira (Ibiza, 1994) celebró sobre el verde de Riazor la promoción a Liga F tras vencer al Cacereño. Ese mismo verano puso rumbo al Alavés, donde afrontó el mismo reto. Y tras cumplirlo, este domingo (12.45 horas) regresa al feudo herculino como capitana y líder indiscutible del equipo babazorro.

¿Cómo está siendo la adaptación del equipo a Liga F?

Bastante bien, bastante contenta. La verdad es que tenía muchas ganas de volver otra vez a jugar en la Liga F. Ahí estamos adaptándonos a otra nueva categoría. Creo que estamos compitiendo bien.

¿En qué se nota más el salto de Segunda División a Primera?

Yo lo que más noto es la calidad técnica de las jugadoras. Creo que hay más jugadoras diferenciales en Primera.

¿Qué le está faltando al equipo en este inicio de temporada?

Estamos siendo un equipo competitivo, estamos llevando todos los partidos en resultados muy ajustados. Ya sabíamos la dificultad del cambio de categoría, que el nivel de exigencia iba a ser mucho más grande. Obviamente uno de nuestros objetivos es intentar estar dentro de todos los partidos hasta el último minuto para tener la posibilidad de puntuar. Y creo que en eso estamos, el equipo poco a poco está creciendo.

En el plano personal, ¿cómo se está encontrando?

Bien, la verdad es que muy bien. Llevo varios años en los que físicamente me encuentro bien. Creo que estoy en un buen momento también de madurez, tanto personal como profesional. Eso hace que me pueda encontrar bien en el terreno de juego.

Inés Altamira en el Alavés-Barcelona Deportivo Alavés

Ha disputado todos los minutos hasta ahora... El domingo también jugará el partido completo, ¿no?

Espero que sí. Me gustaría que así fuera.

¿Es especial volver a Riazor?

Sí, obviamente es muy especial. Desde que me fui de allí he estado esperando el momento de poder volver. Y quería hacerlo, obviamente, jugando en Liga F. Poder volver en esta categoría es un momento especial.

Su último partido en Riazor fue el del ascenso, ante el Cacereño. ¿Cómo recuerda ese día?

Sí, fue el último. Fue un día muy bonito. Al final vivir un ascenso es algo muy, muy especial. Vino muchísima gente, recuerdo que 14.000 personas. Se creó un ambiente espectacular. Así que tengo un muy buen recuerdo de Riazor.

Tener a Inés Altamira en la plantilla parece sinónimo de ascenso. Con el Dépor, ahora con el Alavés...

Cuando vine aquí uno de los objetivos, obviamente, era volver a la Liga F. Uno de mis papeles era contribuir al máximo posible en ese objetivo. Creo que así lo hice. Así que ahora toca otra parte, que es disfrutar de ese regreso a la Liga F.

Estuvo tres temporadas en el Dépor. ¿Qué es lo que más recuerda de esa etapa?

Fue una etapa muy bonita. Sobre todo mi primer año allí. Disfruté mucho del fútbol, de cómo jugábamos. He disfrutado de poder compartir equipo con grandísimas jugadoras, con un talento excepcional. Con personas que a día de hoy sigo teniendo muy buena relación con ellas. Así que eso es lo que me llevo sobre todo de mi etapa en el Dépor.

Disfruté mucho del fútbol y de cómo jugábamos"

¿Con cuál de sus excompañeras es la que más habla?

Pues seguramente con Paula Gutiérrez. Siempre, desde que me fui, hemos tenido un contacto bastante cercano y frecuente para saber cómo le estaba yendo por ahí. Es una persona con la que tengo muy buena relación y a la que le tengo gran aprecio.

¿Con qué jugadora se entendía mejor en el campo? Con Raquel García formó una gran dupla.

Sí, la verdad es que futbolísticamente teníamos un gran equipo y había muchísimo entendimiento. Como tú dices, tanto con Raquel que ha jugado las tres temporadas, con Paula, con Ainhoa Marín, también con Millene... Al final también son jugadoras con las que era muy sencillo poder entenderse y hacerlo bien.

Después de lograr el ascenso con el Dépor, sale del club. ¿Qué le llevó a marcharse?

Mi etapa se había terminado, se acababa un ciclo. Y se acababa de la mejor manera, que era devolviendo al equipo a Liga F, que era una de las cosas por las que había ido allí. A veces simplemente las cosas se terminan. Creo que no era el momento de seguir allí. Tanto el club como yo estábamos un poco alineados en eso. Creo que lo mejor era separar nuestros caminos en ese momento.

A veces simplemente las cosas se terminan, creo que no era el momento de seguir allí"

Ahora Dépor e Inés se van a reencontrar en Primera. ¿Qué sentimiento le genera?

Mucha felicidad. Al final son dos clubes, uno en el que he estado y otro en el que estoy actualmente a los que poder ver competir en la máxima categoría, es especial. El poder volver a un campazo como Riazor, en el que también he jugado muchos partidos y en el que he disfrutado también muchísimo del fútbol... Será un momento muy bonito.

¿Qué partido se espera?

Un partido igualado. Sabemos de la calidad que tiene el Dépor y sus jugadoras, sobre todo en la parcela ofensiva. Creo que va a ser un partido igualado, competido, bonito de ver y creo que se va a decantar en los pequeños detalles.

Seguramente le toque bailar con Millene, a la que conoce bien.

Sí, nos conocemos bien. Hemos jugado dos años juntas. Es una grandísima jugadora. Está a un nivel increíble ahora mismo. Sé perfectamente de su potencial y sé que va a ser un partido complicado porque nos lo va a poner muy difícil. Obviamente a ella, desearle que tenga una temporada maravillosa, pero que este domingo no la haga muy bien (risas). Pero bueno, seguro que será un duelo bonito. Ella es una jugadora excepcional y creo que lo está viendo todo el mundo.

Inés Altamira durante su etapa en el Dépor Susi Garcia

¿Qué tiene que hacer bien el Alavés para llevarse los tres puntos de Riazor?

Seguir mostrando nuestras señas de identidad. Ser un equipo compacto, agresivo que conceda poco al rival. También sepamos aprovechar nuestros momentos porque creo que también los vamos a tener.

¿Celebrará si marca?

Si se diera la ocasión lo celebraría, porque no pienso que celebrar un gol ante un exequipo sea una falta de respeto, sino todo lo contrario. Creo que ese tipo de acciones siempre hay que celebrarlas.