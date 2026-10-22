Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

El Dépor confirma la lesión de Espe Pizarro

El parte médico no ofrece tiempo de recuperación

Bea Arrizado
Bea Arrizado
22/10/2026 11:55
Espe Pizarro en el Dépor -Espanyol
Espe Pizarro en el Dépor -Espanyol
Javier Alborés
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Se hizo de rogar, pero este jueves el Deportivo ha emitido un parte médico sobre la lesión de Espe Pizarro. El comunicado no ofrece demasiada información, pero sí constata lo que DXT Campeón adelantó hace una semana, además de aclarar el tipo de dolencia que padece la jugadora. La atacante uruguaya sufrió una luxación en el hombro izquierdo que la tendrá apartada de los terrenos de juego un tiempo indefinido, pues el parte médico solo informa de que "regresará a los entrenamientos en función de su evolución".

Las alarmas saltaron el pasado jueves, cuando Espe Pizarro no se entrenó junto al resto de compañeras debido a unas molestias en el hombro que, además, la obligaban a portar un cabestrillo. La lesión se hizo evidente el domingo, cuando el Deportivo se enfrentó al Eibar en Ipurua sin su '9'. La delantera charrúa no viajó con el equipo y se quedó en A Coruña para continuar con su recuperación.

Ahora, Alberto Rodríguez tampoco podrá contar con ella, como mínimo, para medirse este domingo al Alavés en Riazor (12.45 horas). Pierde así el técnico blanquiazul a una de sus referencias en ataque. Además, Pizarro ve cómo la lesión la obliga a poner freno a un inicio de temporada en el que sus prestaciones trazaban una línea ascendente. De hecho, en el último partido que jugó antes de sufrir la lesión, estrenó su cuenta goleadora del curso. Fue ante el Atlético de Madrid, con un remate de cabeza a la altura de pocas jugadoras.

Lucía Pardo celebra su gol ante el Eibar

Lucía Pardo se libera en Ipurua con una exhibición total

Más información

El Deportivo tendrá que, tal y como hizo en Ipurua, seguir empujando en la competición liguera sin una de sus líderes en ataque. Y su reto más inmediato es el Alavés, uno de los recién ascendidos a Liga F.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Espe Pizarro en el Dépor -Espanyol

El Dépor confirma la lesión de Espe Pizarro
Bea Arrizado
Javier AlborÃ©s.Depor Abanca - Espanyol

Lucía Pardo, feliz por su primera gran tarde con el Deportivo: "Me motiva a seguir"
Dani Fernández
Lucía Pardo celebra su gol ante el Eibar

Lucía Pardo se libera en Ipurua con una exhibición total
Bea Arrizado
El ya exentrenador del Valencia, Mikel Crespo (d), durante el partido entre Real Madrid y Valencia

El Valencia busca un cambio de rumbo inmediato y destituye a su entrenador
Bea Arrizado