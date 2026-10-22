El Dépor confirma la lesión de Espe Pizarro

Espe Pizarro en el Dépor -Espanyol Javier Alborés

Se hizo de rogar, pero este jueves el Deportivo ha emitido un parte médico sobre la lesión de Espe Pizarro. El comunicado no ofrece demasiada información, pero sí constata lo que DXT Campeón adelantó hace una semana, además de aclarar el tipo de dolencia que padece la jugadora. La atacante uruguaya sufrió una luxación en el hombro izquierdo que la tendrá apartada de los terrenos de juego un tiempo indefinido, pues el parte médico solo informa de que "regresará a los entrenamientos en función de su evolución".

Las alarmas saltaron el pasado jueves, cuando Espe Pizarro no se entrenó junto al resto de compañeras debido a unas molestias en el hombro que, además, la obligaban a portar un cabestrillo. La lesión se hizo evidente el domingo, cuando el Deportivo se enfrentó al Eibar en Ipurua sin su '9'. La delantera charrúa no viajó con el equipo y se quedó en A Coruña para continuar con su recuperación.

Ahora, Alberto Rodríguez tampoco podrá contar con ella, como mínimo, para medirse este domingo al Alavés en Riazor (12.45 horas). Pierde así el técnico blanquiazul a una de sus referencias en ataque. Además, Pizarro ve cómo la lesión la obliga a poner freno a un inicio de temporada en el que sus prestaciones trazaban una línea ascendente. De hecho, en el último partido que jugó antes de sufrir la lesión, estrenó su cuenta goleadora del curso. Fue ante el Atlético de Madrid, con un remate de cabeza a la altura de pocas jugadoras.

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El Deportivo tendrá que, tal y como hizo en Ipurua, seguir empujando en la competición liguera sin una de sus líderes en ataque. Y su reto más inmediato es el Alavés, uno de los recién ascendidos a Liga F.