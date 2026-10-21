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Dépor Femenino

Lucía Pardo, feliz por su primera gran tarde con el Deportivo: "Me motiva a seguir"

La lucense indica que significa "un plus" y se centra en sumar ahora la primera victoria en Riazor

Dani Fernández
Dani Fernández
21/10/2026 14:40
Javier AlborÃ©s.Depor Abanca - Espanyol
Lucía Pardo trata de superar a una jugadora del Espanyol en Riazor
Javier Alborés
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La segunda victoria del Deportivo en Liga F dejó un nombre propio por encima del resto. Lucía Pardo fue la gran protagonista del triunfo blanquiazul en Ipurua, donde firmó un gol y dos asistencias para acercar a las dirigidas por Alberto Rodríguez hacia su segundo triunfo. La lucense, uno de los fichajes más destacados del Dépor en la revolución del mercado estival, firmó su primera gran exhibición como blanquiazul y recordó a la futbolista que brilló en la Real Sociedad.

Victoria ante el Eibar. "Estamos muy contentas por haber sumado los tres puntos. Las sensaciones buenas ya las teníamos de partidos anteriores, pero no habíamos conseguido sumar. Ganar a un equipo al que solo le habían marcado cuatro goles tiene mucho mérito. La victoria, más allá de lo que supone en la clasificación, es un plus. Refuerza el trabajo que hacemos y era algo que merecíamos".

Exhibición en Ipurua. "Me llevaba sintiendo bien mucho tiempo. Es verdad que no me estaban llegando los goles, pero tampoco me frustraba demasiado. Feliz porque haya llegado. Me motiva a seguir".

Lucía Pardo posa para DXT Campeón

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El gol de Millene ya lo había visualizado con anterioridad. "Fue loco. Cuando llegamos al campo, antes del partido, estábamos en el centro del campo paseando y nos pusimos a hablar vaselinas porque el día anterior habíamos visto un vídeo. Millene me dijo que tenía dudas de cuándo hacerla y yo le dije que eso salía solo, pero que estaba tranquila porque iba a hacerla a pase mío. Fue tal cual".

Siguiente rival, Alavés. "Va a ser un partido complicado, como todos. Vienen haciendo las cosas bien y vamos a tener que dar una gran versión. Tenemos la ambición y las ganas de ganar en Riazor".

Claves a tener en cuenta. "Es un equipo que defiende bien. Son duras y también saben transitar rápidamente. Tienen jugadoras veloces arribas. Vamos a tener que estar pendientes de eso, atendiendo a las vigilancias defensivas".

Ganar en Riazor, la asignatura pendiente. "No lo hablamos demasiado. Nos quedamos más con las sensaciones. Es verdad que los puntos y no ganar en casa empieza a pesar más cada jornada, pero no dejamos de creer. Seguimos teniendo esas ganas y esa ambición de sumar los tres primeros puntos en casa".

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