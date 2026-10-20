Lucía Pardo se libera en Ipurua con una exhibición total

Lucía Pardo celebra su gol ante el Eibar RCDEPORTIVO

Era cuestión de tiempo que llegase el primer tanto de Lucía Pardo con la camiseta del Deportivo. Sus buenas actuaciones hasta ahora tenían el gol como único lunar. Pero en Ipurua, la atacante lucense se desquitó de la mejor forma, porque además de repartir dos asistencias, firmó la diana de la tranquilidad, la del 0-3. Tres goles del equipo coruñés, tres participaciones directas de Pardo para liberarse de forma definitiva.

“Non me preocupa non ver porta, pero é verdade que son unha persoa moi esixente comigo mesma. Falta o gol, pero tampouco me poño ese peso encima porque creo que estou aportando desde outras facetas”. Fueron palabras de Lucía Pardo en una entrevista ofrecida a DXT Campeón tres días antes de ser nombrada MVP por su actuación ante el Eibar. Disputó 89 minutos y, más allá de su protagonismo directo en todos los goles, la futbolista de Outeiro de Rei fue la jugadora más destacada del partido por su constante incidencia.

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Siempre según Opta, Ninguna otra futbolista tiró más que ella (3), ni tampoco lo hizo más entre los tres palos (2). Además, el conjunto armero tuvo que recurrir a las continuas faltas para frenarla. De hecho, Pardo fue la jugadora que más infracciones provocó del partido (5).

Su primera asistencia, la que le brindó a Millene, fue solo el primer aviso. De espaldas a la portería, un control con el pecho y un toque de primeras con la pierna derecha fueron suficientes para superar a Carla Andrés y dejar a su compañera en ventaja. Después, Millene coronó el pase con una finalización que, como no podía ser de otra forma, se coló entre los mejores goles de la jornada de Liga F.

Pero eso no iba a ser todo en el show de Lucía Pardo. Ya en el tramo final de partido, la lucense le cedió el honor de hacer el 0-2 a Marisa. Tras ganar la espalda de la defensa, otra vez de primeras aunque esta vez con la zurda, dejó a la delantera madrileña sola ante Wellmann. Y no falló.

La atacante del Deportivo remató el catálogo de recursos que mostró en Ipurua con su tanto. Ese que, después, en sus redes sociales, recordó que “siempre es especial”. A pase de Marisa, Lucía se plantó en el área con la meta armera como único impedimento. Wellmann sufrió de primera mano la calidad de una Pardo que, con picardía y talento, amagó con la posición corporal el disparo al palo largo para, después, rematar al corto.

Por si fuese poca su contribución en ataque, Lucía Pardo se vació, como suele ser habitual en ella, en denfesa. Con su presencia, el Deportivo se asegura a una futbolista siempre determinante, con y sin balón; a una jugadora que siempre ronda el gol pero que, cuando no lo hace, es capaz de contribuir de otras maneras. Ipurua solo fue la constatación de todo lo que la lucense puede aportar a un equipo del que cada vez es más líder.