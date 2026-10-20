El Valencia busca un cambio de rumbo inmediato y destituye a su entrenador

El ya exentrenador del Valencia, Mikel Crespo (d), durante el partido entre Real Madrid y Valencia EFE / Daniel González

Tenía que ser la temporada que permitiese al Valencia recuperar la estabilidad en Primera División. Pero por lo pronto, las cosas no le van demasiado bien al conjunto che y, tras siete jornadas ligueras, todavía no ha logrado puntuar. Así que la dirección deportiva ha tomado cartas en el asunto y ha destituido a Mikel Crespo. Del mismo modo, Alejandro Moreno, su segundo entrenador, también abandona la disciplina valencianista. El técnico vasco se convierte así en el primero en ser destituido en Liga F.

En el comunicado publicado por el club, agradecen "a ambos técnicos su dedicación y profesionalidad". Crespo y Moreno asumieron la dirección del equipo en la temporada 2025-26 en Primera Federación (categoría de plata) y, ese mismo año, consiguieron el ascenso a Liga F.

Pero ahora, tras siete partidos sin conocer la victoria, no seguirán en el cargo. El Valencia, que visitará Riazor en la jornada 10 (lunes 9 de noviembre a las 21.00 horas), acumula catorce goles en contra y solo cuatro a favor. Es el equipo que menos marca, igualado con el Alavés —próximo rival del Deportivo, este domingo a las 12.45 horas en Riazor— y el que más recibe.

Ni siquiera los fichajes del mercado de verano han conseguido frenar el mal arranque. Y eso que llegaron jugadoras experimentadas en la competición, como es el caso de Débora García o Wifi (ambas procedentes del Sevilla.

Por lo pronto, la entidad valencianista no ha hecho oficial el nombre de la persona que asumirá el cargo tras el despido de Mikel Crespo. Lo que sí deja claro el club es que busca un cambio de rumbo inmediato que evite el mismo desenlace de hace dos temporadas: un descenso con 23 puntos de 90 posibles.