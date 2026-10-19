Marisa eleva su candidatura en Ipurua

Marisa celebra junto al resto de sus compañeras su gol ante el Eibar Liga F

Si algo tiene el Deportivo de esta temporada es que, por fin, el fondo de armario está surtiendo efecto. Alberto Rodríguez puede echar la vista al banquillo y encontrar soluciones. Más todavía desde que Ainoa Gómez y Marisa García regresaron de la concentración con España sub-20, en la que además se coronaron como campeonas del mundo. La mediocentro catalana, cedida por el Barcelona, llegó para convertirse en titular; mientras, la delantera tendrá que competir por el puesto con Millene. En Ipurua vivió sus primeros minutos con el Dépor de la temporada y, por lo pronto, se ha convertido en la revulsiva ideal para el técnico blanquiazul.

El conjunto coruñés se adelantó en el feudo armero pasado el minuto 45 con una obra de arte de Millene Cabral. Y con el paso adelante del Eibar en la segunda parte, llegó el primer cambio de piezas en el Dépor. Alberto hizo ingresar a Marisa, que ocupó precisamente el lugar de la goleadora brasileña en el minuto 72. Poco tardó la madrileña en dejar su sello en el partido. Con ella sobre el terreno de juego, el Deportivo pudo dar al Eibar de su propia medicina.

Qué delicadeza la de Millene para definir con una vaselina espectacular 🥵 📺 En directo a través de @DAZN_ES y @rtveplay #LigaFMoeve | #EibarDéporABANCA https://t.co/Adrno7kqGC — Liga F (@LigaF_oficial) October 18, 2026

Con la escuadra armera más volcada en la búsqueda del empate, las blanquiazules aprovecharon la envergadura de su delantera para jugar de una forma más directa. Tocar y tocar hasta encontrar la forma de conectar con Marisa. Así fue como solo nueve minutos después de entrar desde el banquillo, la madrileña estrenó su cuenta goleadora en este curso y dio tranquilidad al Dépor. Con el Eibar descolocado, Marisa comandó una contra para terminar filtrando un pase entre las centrales para Lucía Pardo que la lucense aprovechó para dejar a su compañera sola ante Wellmann. Y la ‘20’ blanquiazul no falló. De primeras, con la derecha y con una confianza avalada por los cuatro goles que marcó en el Mundial.

Poco hubo que esperar para celebrar el 0-3. Porque Marisa aterrizó en tierras eibarresas con ganas de demostrar que, en su segunda campaña íntegra en Primera División, está lista para convertirse en una opción de peso para Alberto. La delantera rompió a la espalda de Carla Andrés y Paula Novo le puso un balón en largo que la central del Eibar no pudo despejar. Y Marisa, de primeras, le agradeció la asistencia anterior a Lucía Pardo con un regalo idéntico para que esta vez fuese la ‘19’ deportivista la que abriese su cuenta goleadora particular.

Sinónimo de triunfo

En sus dos temporadas como blanquiazul, sus goles se han convertido en sinónimo de victoria. Siempre que Marisa marca, el Deportivo gana.

Su primera diana con la elástica blanquiazul fue ante el Levante y sirvió para sumar tres puntos de oro en Riazor (1-0). Precisamente contra el conjunto granota, en la segunda vuelta, la delantera repitió como goleadora para deshacer de forma definitiva el empate que reflejaba el electrónico merced a los tantos de Raiderlin Carrasco y Espe Pizarro (1-2) y certificar la remontada del Dépor en Buñol. Dos goles para sumar seis puntos que convirtieron sus prestaciones iniciales con el conjunto coruñés en un saldo más que positivo.

Marisa tradujo sus goles en triunfos también en la Copa de la Reina, pues ante el Guiniguada Apolinario, en tercera ronda, la atacante madrileña firmó un doblete que encarriló el pase a octavos en un partido en el que el Deportivo no sufrió demasiado (1-3).

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Ahora, su idilio parece mantenerse y, en una temporada crucial para estabilizarse en la élite, Marisa ha dejado claro en sus primeros minutos que ha vuelto del Mundial enchufada y con ganas de mejorar sus prestaciones del curso anterior. Por lo pronto, le han bastado 18 minutos para participar de forma directa en los mismos goles que en el ejercicio anterior, en el que firmó dos dianas en 1.197 minutos en Liga F.

Alberto Rodríguez parece tener claro que la delantera titular será Millene. Y es que Marisa tiene por delante a una de las mejores atacantes de la competición y a una de las líderes indiscutibles del Deportivo. Sin embargo, el técnico de Arteixo tiene ahora la seguridad de tener un recambio de garantías que, además, ofrece unas prestaciones diferentes.

Con Marisa, el conjunto herculino gana una delantera de envergadura, con capacidad para jugar de espaldas, aguantar balones y descargar el juego. Pero, sobre todo, suma una efectiva con que asume el papel de cazagoles como pocas jugadoras lo hacen: siempre está donde tiene que estar, pendiente para recoger balones muertos en el área y enviarlos al fondo de la red. Primero lo demostró con España y ahora quiere hacer lo propio con el Deportivo. Y el primer paso ya lo dio en Ipurua, donde le bastaron poco más de diez minutos para revolucionar el partido y, por supuesto, contribuir al triunfo de su equipo.