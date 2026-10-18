El 1x1 del Dépor-Eibar: Lucía Pardo marca y asiste por partida doble

1000137163 Liga F

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras la victoria (2-3) ante el Eibar en Ipurua.

Inês Pereira (5). Arriesgó a los quince segundos de partido y a punto estuvo de cometer penalti. No tapó bien el primer palo en el segundo gol del Eibar.

Paula Novo (5). Tímida a la hora de incorporarse en ataque. No sufrió demasiado en defensa.

Adriana Ranera (6). Actuación sólida de la joven central cedida por el Barcelona. Su rendimiento volvió a ser bueno.

Merle Barth (7). La alemana está regresando a su mejor nivel. Clave en la salida de balón y contundente para frenar el juego directo del Eibar.

Vega Montesinos (6). De más a menos. En la primera parte se convirtió en una de las mejores amenazas del Dépor por el flanco izquierdo.

Olaya Rodríguez. (7). Uno de sus mejores encuentros de la temporada. Se entendió bien con Ainoa y le ganó la partida a Adela Rico en el centro del campo.

Eva Alonso (6). Regresó tras mes y medio fuera por lesión. Fue titular y estuvo correcta, aportando solidez al centro del campo.

Ainoa Gómez (7). Gran primera titularidad con el Deportivo. Se multiplicó en la medular, aportó salida y llegada a campo rival.

Lucía Rivas (6). Encaró e intentó ser una amenaza constante por el flanco derecho. Menos acertada de lo habitual, pero no se dio por vencida.

Millene (8). No estaba teniendo demasiado protagonismo, hasta que hizo el gol que abrió la lata. Desde fuera del área, de vaselina y con una precisión al alcance de muy pocas.

Lucía Pardo (9). Fue una amenaza constante en ataque y se vació en defensa. Asistió primero a Millene, después a Marisa y, para rematar la faena, se estrenó como goleadora con la elástica blanquiazul.

Los cambios

Marisa García (8). En sus primeros minutos de la temporada, marcó y asistió a Lucía Pardo.

Sofía Domínguez (5). Trató de aportar calma en el tramo final.

Michi Apóstol (5). Intentó armar algún contragolpe peligroso.

Redru (s.c.). Sin tiempo.

Monteagudo (s.c.). Entró en los últimos minutos.