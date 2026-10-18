Crónica | El Dépor encuentra la manera de abrir el candado del Eibar (2-3)

Lucía Pardo (d) persigue a Emma Moreno (i) en el Eibar-Dépor SD Eibar

Le sentó bien el parón al Deportivo, que se plantó en Ipurua con ganas de convertir lo que hasta ahora habían sido buenas sensaciones en puntos. Y aunque delante tenía a un Eibar que solo había recibido cuatro tantos en seis jornadas, las blanquiazules lograron transformar la superioridad en goles. En tres. Con las firmas de Millene, Marisa y Lucía Pardo (2-3).

Sin casi tiempo para que los aficionados presentes en Ipurua tomasen asiento, ni para que la gente sintonizase con el partido en sus casas, el Deportivo se llevó el primer susto en el estadio armero. A los quince segundos de encuentro, el Eibar lanzó su primer juego directo con Zumárraga como objetivo, que recibió el esférico al borde derecho del área y sufrió una barrida de Inês Pereira. La colegiada no consideró que hubiese nada punible, una decisión que Iñaki Goikoetxea intentó remediar con la primera solicitud del FVS Challenge. Sin embargo, después de varios minutos de revisión, Alicia Espinosa mantuvo su criterio y denegó el penalti. Y el Dépor se libró de cargar con un peso difícil de asumir ante un equipo tan férreo como el Eibar.

Había advertido Alberto Rodríguez sobre la importancia de adelantarse en el electrónico, y eso fue algo que a las blanquiazules les jugó en contra. Al menos en los primeros instantes de partido, en los que el Eibar se contagió de la locura inicial, convirtiendo así los diez primeros minutos de partido en algo más parecido a un tramo final con todo en juego, muchas precipitaciones y malas decisiones. Pero poco a poco, ambos equipos fueron adaptando roles. Para sorpresa de nadie, las armeras cedieron el control y abrazaron su mejor faceta, la defensiva. Y mientras, el Deportivo intentó conectar circulaciones rápidas con intención de plantarse pronto, quizás demasiado, en campo rival.

En las primeras jornadas de Liga F, seguramente sin saberlo, el conjunto coruñés había echado mucho de menos a Ainoa Gómez. La mediocentro cedida por el Barcelona ofreció presencia en el centro del campo y, sobre todo, capacidad para girarse, conducir y plantar al equipo cerca del área de Wellmann.

Pero asustar al Eibar no es cosa sencilla y, pasada la media hora de juego, llegó la segunda salvación blanquiazul protagonizada por el FVS Challenge. Samara enganchó un disparo directo al larguero y Ángeles del Álamo cazó el rechace de cabeza para enviarlo al fondo de la red. Aunque en Liga F todos los goles se revisan por decreto, Alberto insistió y arriesgó una de sus dos peticiones. Y acertó. Porque en el inicio de la jugada, había un fuera de juego que se convirtió en aire fresco para el Deportivo.

Una obra de arte

Quería el Dépor que pasasen cosas, pero no logró que ocurriesen demasiadas. Al menos no cerca de la portería de Wellmann. De hecho, el poco protagonismo de Millene reflejaba lo mucho que les estaba costando a las blanquiazules pisar la última zona del campo rival con control. Hasta que la ‘10’ agitó la varita mágica y marcó uno de los goles de la jornada. Desde fuera del área, firmó una vaselina escandalosa con la que demostró, una vez más, que en sus botas tiene un talento descomunal. Iñaki Goikoetxea quiso replicar lo que minutos antes había conseguido el Dépor y solicitó la revisión, pero la colegiada dio el gol y el Eibar perdió la última oportunidad que le quedaba para pedir la intervención de FVS Challenge.

Qué delicadeza la de Millene para definir con una vaselina espectacular 🥵 📺 En directo a través de @DAZN_ES y @rtveplay #LigaFMoeve | #EibarDéporABANCA https://t.co/Adrno7kqGC — Liga F (@LigaF_oficial) October 18, 2026

Las jugadoras se fueron a vestuarios en el minuto 61. De la primera parte, claro. Todo fruto de unas revisiones eternas que provocan descuentos de más de quince minutos. Pero el Dépor se fue al descanso con la sensación de haber hecho lo más complicado. Y con la seguridad de que en la segunda, al Eibar no le quedaría más remedio que dar un paso adelante, dejando más espacios atrás.

Tercera salvada

La segunda mitad mantuvo el guion de la primera. Y otra vez le salió cruz al Eibar. Carla Andrés fue la más lista y aprovechó una jugada embarullada en el área del Dépor para hacer el 1-1. Pero el cuerpo técnico del Dépor volvió a ganar la partida al pedir la revisión por una posible mano, que, efectivamente, existía. Tercera librada del día.

Quiso el conjunto armero agitar el encuentro, pero el equipo coruñés se lo negó. Las blanquiazules lograron enlazar circulaciones largas y mantener el control a través de la posesión, con Olaya y Ainoa como comandantes. No cometer errores que pusiesen en peligro los tres puntos pasó a ser el objetivo principal. Darle al Eibar de su propia medicina, pero con balón.

El Dépor se dedicó a tocarla hasta encontrar el camino hacia el gol de la tranquilidad. Y lo encontró, hasta en dos ocasiones, en dos jugadas combinadas con las mismas protagonistas: Marisa García y Lucía Pardo. El 0-2 fue obra de la reciente campeona del mundo sub-20, tras asistencia de la atacante lucense; en el 0-3, invirtieron los roles para que fuese Pardo la que marcase su primer gol con la elástica blanquiazul.

Las armeras recortaron distancias en el tramo final con un tanto de Carmen Álvarez. El Dépor, que tenía en su poder una renta considerable, no temió por los tres puntos. Al menos no hasta que Carla Andrés puso el 2-3 en el marcador en el minuto 103 de partido. Pero no hubo tiempo para una reacción del Eibar y los tres puntos viajaron a tierras herculinas, de forma que el Dépor escala hasta el décimo puesto.