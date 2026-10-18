Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

Alberto Rodríguez: "Le hemos hecho tres goles a un equipo que solo llevaba cuatro en contra"

El técnico del Deportivo valoró la capacidad de su equipo para desarmar la defensa del Eibar

Bea Arrizado
Bea Arrizado
18/10/2026 20:10
Alberto Rodríguez en el Dépor-Espanyol en Riazor
Alberto Rodríguez en el Dépor-Espanyol en Riazor
Javier Alborés
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Como no podía ser de otra forma, al término del encuentro entre Eibar y Deportivo, Alberto Rodríguez mostró su felicidad. El conjunto blanquiazul volvió a la senda de la victoria con "un partido muy completo", en el que además consiguió hacerle "tres goles a un equipo que solo llevaba cuatro" en contra.

Valoración del partido. “Ha sido un partido larguísimo, con todas las revisiones que hubo y al final también con cierto estrés por ese último gol, pero bueno, creo que veníamos a un contexto muy difícil y que poco a poco conseguimos llevar al partido a donde queríamos. Lógicamente, ese 0-3 sería mucho más visual, pero creo que, pese a esos goles al final, creo que el equipo ha hecho un partido sobre todo muy completo y adaptándose mucho al contexto, y estoy muy contento por ello”.

Claves para conseguir la victoria. “Primero igualar un poquito los duelos, a nivel de juego directo, es un equipo que te obliga mucho, que te empuja mucho, entonces ya no es solo la primera acción, sino que a veces incluso hay tres duelos para poder bajar el balón y hacer una posición larga. A medida que pasaban los minutos, fuimos encontrándonos cómodas dentro de esas situaciones y creo que hemos estado muy bien con balón, sobre todo hasta el 0-3, para ir desarmando un poquito, encontrando los espacios que nos permitían atacar. A partir de ahí, el Eibar al final te empuja porque ya no tenía mucho más que perder y al final te estresa porque es un equipo que se siente muy cómodo en eso y en esas situaciones de los últimos 10-15 minutos lo llevó al máximo exponente”.

1000137163

El 1x1 del Dépor-Eibar: Lucía Pardo marca y asiste por partida doble

Más información

Segundo triunfo fuera de casa. “Lo decíamos en la previa, el Eibar tenía 11 puntos por méritos propios, estaba sacándole mucho rendimiento a los marcadores cortos, entonces le hemos hecho tres goles a un equipo que llevaba cuatro, hay que valorarlo. Por supuesto, hay que corregir no solo los goles, sino los errores que hemos tenido en esa defensa del juego directo, pero también hay que valorar los niveles de estrés. Ahora a disfrutar un poco, mañana recuperar y a compensar cargas. Ya nos dará tiempo para analizar el partido y enfrentar el del Alavés con la idea de, por primera vez en el año, ganar en casa y conseguir la segunda victoria consecutiva”.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Alberto Rodríguez en el Dépor-Espanyol en Riazor

Alberto Rodríguez: "Le hemos hecho tres goles a un equipo que solo llevaba cuatro en contra"
Bea Arrizado
1000137163

El 1x1 del Dépor-Eibar: Lucía Pardo marca y asiste por partida doble
Bea Arrizado
Emma Moreno (i) y Lucía Pardo (d) pugnan por el esférico en el Eibar-Dépor

Crónica | El Dépor encuentra la manera de abrir el candado del Eibar (2-3)
Bea Arrizado
CSP_JM_20260927_0047

Previa | El Dépor visita a un Eibar que ya es la gran revelación
Bea Arrizado