Alberto Rodríguez: "Le hemos hecho tres goles a un equipo que solo llevaba cuatro en contra"

Alberto Rodríguez en el Dépor-Espanyol en Riazor Javier Alborés

Como no podía ser de otra forma, al término del encuentro entre Eibar y Deportivo, Alberto Rodríguez mostró su felicidad. El conjunto blanquiazul volvió a la senda de la victoria con "un partido muy completo", en el que además consiguió hacerle "tres goles a un equipo que solo llevaba cuatro" en contra.

Valoración del partido. “Ha sido un partido larguísimo, con todas las revisiones que hubo y al final también con cierto estrés por ese último gol, pero bueno, creo que veníamos a un contexto muy difícil y que poco a poco conseguimos llevar al partido a donde queríamos. Lógicamente, ese 0-3 sería mucho más visual, pero creo que, pese a esos goles al final, creo que el equipo ha hecho un partido sobre todo muy completo y adaptándose mucho al contexto, y estoy muy contento por ello”.

Claves para conseguir la victoria. “Primero igualar un poquito los duelos, a nivel de juego directo, es un equipo que te obliga mucho, que te empuja mucho, entonces ya no es solo la primera acción, sino que a veces incluso hay tres duelos para poder bajar el balón y hacer una posición larga. A medida que pasaban los minutos, fuimos encontrándonos cómodas dentro de esas situaciones y creo que hemos estado muy bien con balón, sobre todo hasta el 0-3, para ir desarmando un poquito, encontrando los espacios que nos permitían atacar. A partir de ahí, el Eibar al final te empuja porque ya no tenía mucho más que perder y al final te estresa porque es un equipo que se siente muy cómodo en eso y en esas situaciones de los últimos 10-15 minutos lo llevó al máximo exponente”.

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Segundo triunfo fuera de casa. “Lo decíamos en la previa, el Eibar tenía 11 puntos por méritos propios, estaba sacándole mucho rendimiento a los marcadores cortos, entonces le hemos hecho tres goles a un equipo que llevaba cuatro, hay que valorarlo. Por supuesto, hay que corregir no solo los goles, sino los errores que hemos tenido en esa defensa del juego directo, pero también hay que valorar los niveles de estrés. Ahora a disfrutar un poco, mañana recuperar y a compensar cargas. Ya nos dará tiempo para analizar el partido y enfrentar el del Alavés con la idea de, por primera vez en el año, ganar en casa y conseguir la segunda victoria consecutiva”.