Las jugadoras del Dépor celebran un gol Liga F

El Deportivo regresa a la competición tras el parón internacional, y lo hace con la intención de volver a la senda de la victoria ante uno de los equipos más sólidos de la Liga F, el Eibar. Concretamente, el segundo más resistente. Porque solo el todopoderoso Barcelona ha encajado menos (2). El conjunto dirigido por Iñaki Goikoetxea marcha en quinta posición merced a 11 puntos con un balance que llama la atención: cuatro goles a favor y cuatro en contra, una cifra que refleja la capacidad del equipo eibarrés para rentabilizar sus tantos.

Ni siquiera el Real Madrid ha sido capaz de perforar la meta defendida por la alemana Anna Wellmann, cedida por el Bayern Munich. Solo el Badalona ha podido desmantelar el bloque armero, marcar más de un gol (1-4) y derrotar a un Eibar que se ha ganado a pulso la etiqueta de “equipo revelación” en este inicio de temporada.

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Será además una tarde de reencuentros. El Deportivo se verá las caras con Samara, lateral que defendió la elástica blanquiazul durante cuatro temporadas y que este verano puso rumbo al País Vasco para iniciar un nuevo reto en su carrera deportiva.

Está en duda el regreso de Espe Pizarro, por unas molestias en el hombro, a la que fue su casa tres años. La ahora jugadora del equipo coruñés estuvo en el Eibar desde 2022 hasta 2025, año en el que firmó por el Dépor. Además, la atacante uruguaya ya sabe lo que es marcarle a su exequipo. Lo hizo en el curso pasado, en Riazor, con un remate de espuela que se coló entre los mejores tantos de la temporada.

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Más opciones

Quien sí apunta a viajar es Eva Alonso. La mediocentro solo pudo disputar la primera jornada de Liga F antes de caer lesionada. Ahora, tras completar varias sesiones junto al resto del grupo, parece dejar atrás el esguince de tobillo que le privó de estar disponible y se convierte de nuevo en una opción para Alberto Rodríguez.

También será una opción que, además gana enteros para salir de inicio, Ainoa Gómez. La mediocentro cedida por el Barcelona disputó sus primeros minutos ante el Atlético de Madrid y se convirtió en una de las mejores noticias.

Marisa, que se proclamó campeona del mundo sub-20 junto a Ainoa, apunta a partir desde el banquillo, pero a contar con sus primeros minutos de la temporada en la segunda mitad