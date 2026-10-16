Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

Michi Apóstol: "Tenemos que ser un poco más efectivas a la hora de finalizar"

La extremo del Deportivo recibió esta mañana el premio Estrella Galicia a mejor jugadora del mes de septiembre

Bea Arrizado
Bea Arrizado
16/10/2026 16:43
Michi Apóstol en el Dépor-Atlético del pasado sábado
Michi Apóstol en el Dépor-Atlético del pasado sábado
Germán Barreiros
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

En su primera temporada como futbolista del primer equipo a todos los efectos, Michi Apóstol está respondiendo. Alberto Rodríguez le está dando protagonismo y la extremo venezolana le muestra su agradecimiento en forma de dos asistencias y buenas actuaciones, algo que la afición deportivista ha querido recompensar eligiéndola como la mejor jugadora del mes de septiembre.

Premio. “No me lo esperaba porque, obviamente, Millene ha hecho un buen mes también y creo que también se lo merecía. Estoy muy contenta por lo que he aportado al equipo y quiero seguir aportando. Estoy muy agradecida con las personas que me eligieron y votaron”.

Protagonismo. “Es cierto que me he sentido muy bien mentalmente y físicamente, y creo que eso ha sido la clave. Estoy muy feliz y contenta por la oportunidad que me ha dado el míster”.

Michi Apóstol en el encuentro entre Deportivo y Espanyol del pasado domingo

Michi Apóstol se gana su sitio a base de impacto

Más información

Objetivo personal. “Aportar lo que más pueda al equipo y mantenerlo en la tabla lo más alto posible”.

Dos asistencias y muchos minutos. “Mentalmente y físicamente me siento superbién. Está siendo una temporada buena y quiero que siga siendo así. Quiero seguir aportando y creciendo como persona”.

Próximo rival, Eibar. “Acabo de llegar por la convocatoria de la 'sele', pero al equipo lo veo muy bien. Obviamente, es un partido muy difícil, pero nosotras vamos a lo nuestro y a sacar esos tres puntos”.

Menos puntos de los merecidos. “Yo creo que tenemos que ser un poco más efectivas a la hora de finalizar y todo ese tipo de cosas. Y estar unidas y remar al mismo lado todas”.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Michi Apóstol en el Dépor-Atlético del pasado sábado

Michi Apóstol: "Tenemos que ser un poco más efectivas a la hora de finalizar"
Bea Arrizado
Alberto Rodríguez durante el Deportivo-Atlético de la jornada 6 de Liga F

Alberto Rodríguez: "La perfección es difícil de encontrar, pero el equipo llega con detalles mejor pulidos"
Bea Arrizado
Espe Pizarro y Eva Navarro pugnan por el esférico en el encuentro entre Deportivo y Real Madrid disputado en la pasada jornada

Espe Pizarro, seria duda para Ipurua por unas molestias en el hombro
Bea Arrizado
Michi Apóstol, abajo a la derecha, formó parte del once inicial en el primer amistoso ante Colombia

El Dépor sale ileso del parón de selecciones
Bea Arrizado