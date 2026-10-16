Michi Apóstol: "Tenemos que ser un poco más efectivas a la hora de finalizar"

Michi Apóstol en el Dépor-Atlético del pasado sábado Germán Barreiros

En su primera temporada como futbolista del primer equipo a todos los efectos, Michi Apóstol está respondiendo. Alberto Rodríguez le está dando protagonismo y la extremo venezolana le muestra su agradecimiento en forma de dos asistencias y buenas actuaciones, algo que la afición deportivista ha querido recompensar eligiéndola como la mejor jugadora del mes de septiembre.

Premio. “No me lo esperaba porque, obviamente, Millene ha hecho un buen mes también y creo que también se lo merecía. Estoy muy contenta por lo que he aportado al equipo y quiero seguir aportando. Estoy muy agradecida con las personas que me eligieron y votaron”.

Protagonismo. “Es cierto que me he sentido muy bien mentalmente y físicamente, y creo que eso ha sido la clave. Estoy muy feliz y contenta por la oportunidad que me ha dado el míster”.

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Objetivo personal. “Aportar lo que más pueda al equipo y mantenerlo en la tabla lo más alto posible”.

Dos asistencias y muchos minutos. “Mentalmente y físicamente me siento superbién. Está siendo una temporada buena y quiero que siga siendo así. Quiero seguir aportando y creciendo como persona”.

Próximo rival, Eibar. “Acabo de llegar por la convocatoria de la 'sele', pero al equipo lo veo muy bien. Obviamente, es un partido muy difícil, pero nosotras vamos a lo nuestro y a sacar esos tres puntos”.

Menos puntos de los merecidos. “Yo creo que tenemos que ser un poco más efectivas a la hora de finalizar y todo ese tipo de cosas. Y estar unidas y remar al mismo lado todas”.