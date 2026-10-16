Alberto Rodríguez: "La perfección es difícil de encontrar, pero el equipo llega con detalles mejor pulidos"

Alberto Rodríguez durante el Deportivo-Atlético de la jornada 6 de Liga F Germán Barreiros

Alberto Rodríguez confirma que hay alguna jugadora en dudas para el encuentro de este domingo ante el Eibar en Ipurua (16.00 horas) y, aunque no desvela los nombres, una de ellas podría ser Espe Pizarro. La atacante uruguaya no pudo entrenar junto al resto del grupo este jueves por unas molestias en un hombro que incluso le obligaron a portar un cabestrillo.

Estado físico del equipo. “Las internacionales ya entrenaron hoy por primera vez, llegan cansadas, lógicamente. Vamos a ver cómo evolucionan para el partido de mañana, pero todas están disponibles y tenemos ya a Tara avanzando un poquito en esa fase previa a campo, ya haciendo algún trabajo de portería con algunas limitaciones. Por lo demás, alguna jugadora en dudas, pero en principio para el entreno de mañana todas están listas, valoraremos mañana”.

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Cansancio de las internacionales. “Todo bien. La verdad es que este tiempo de parón nos dio para trabajar situaciones de juego que en el día a día quizás te puedes parar menos porque el plan de partido te come mucho tiempo. Lo afrontamos con ganas, sabiendo que vamos a tener un partido complejo contra el Eibar, pero con ganas ya de competición”.

Eibar. “Es un equipo que ha empezado muy bien, que está en la parte alta de la clasificación. Es un equipo que encaja poco, después del Barça es el equipo que menos goles ha encajado y los ha encajado todos en un partido, entonces el resto de partidos se han manejado muy bien en marcadores cortos. Ellas en casa se encuentran cómodas también en esos planes de partido, con una línea de cinco. Es un equipo que se encuentra cómodo aunque lo metas en bloque bajo, así que va a ser un partido difícil de madurar. Poquito a poco, con el paso de los minutos, esperamos ir llevándolo a nuestro terreno y, lógicamente, ponernos por delante en el marcador también hace que ellas se tengan que exponer un poco más, pero al final hay que conseguirlo”.

Claves. “Va a ser un partido de mucho duelo porque ellas llevan un poco el partido a eso, es un equipo de juego directo y que lo hace muy bien, entonces necesitamos niveles de atención máximos, no solo para el primer balón, sino sobre todo para el segundo. A partir de ahí, darle forma a ese segundo balón para recuperar la pelota, poder trabajar con la posición del balón y poco a poco, a partir de ahí, ir desarmando sus estructuras y hacerles daño donde creemos que pueden estar sus puntos débiles”.

Menos puntos de los merecidos. “Creo que en el fútbol, sobre todo en el de máximo rendimiento, hay que dominar las áreas. Este parón nos ha servido también para ver no solo el partido contra el Atlético de Madrid, sino todo el volumen de partidos, situaciones de juego que se fueron repitiendo, no solo los goles, sino situaciones de juego que nos generaban problemas y trabajarlas con calma, sobre todo la semana anterior. Creo que el equipo llega con esos detalles mejor pulidos. La perfección es difícil de encontrar. A partir de ahí, con los matices del Eibar, esperamos tener las situaciones de juego en el momento de pérdida y recuperación más controladas para tratar de llevar el juego a nuestro terreno, que es como al final planteamos nuestros partidos”.

Semanas claves con Eibar y Alavés como rivales. “Evito un poco esos tópicos de rivales directos. Porque también nos enfrentamos a equipos fuertes de Liga F y pudimos ver que podemos estar en los partidos. Creo que es algo que el equipo tiene que interiorizar y creo que así lo está haciendo, así que, igual que normalizamos equipos con a priori mayor potencial a nivel de talento, incluso económico, pues lo mismo normalizamos equipos que lo están haciendo bien, que el Eibar tiene 11 puntos en la clasificación, que es el equipo que menos encaja después del Barça y que, sobre todo, consigue rentabilizar mucho sus goles. Con un balance de cuatro goles a favor y cuatro goles en contra, tiene 11 puntos. Nosotros tenemos 5 a favor, 6 en contra y tenemos 6 puntos menos, entonces esa es la realidad. Tenemos que ir con la máxima humildad, pero con la máxima ambición de conseguir los tres puntos y tener la posibilidad luego en casa de conseguir el primer triunfo en Riazor con nuestra afición. Pero todo pasa por Eibar, todo pasa por plasmar estas dos semanas de entreno en el partido del domingo y no pensamos más allá. Creo que el foco tiene que estar en el partido de este domingo, en ir a Ipurua a hacer un buen partido y saber que nos vamos a enfrentar a un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles, que tiene un plus y es que la clasificación ahora mismo le ayuda por méritos propios. Creo que tenemos todas las herramientas en nuestra mano para conseguir la victoria allí, pese a que es un equipo que seguro que nos lo va a poner muy difícil”.

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Hacer que pasen muchas cosas en el partido. “Está claro que para ganar hay que marcar goles y lo que sí tengo claro es que cuanto antes los podamos conseguir, mucho mejor. Pero si tú vas demasiado rápido a por el rival, a por un rival que se encuentra cómodo en un bloque medio-bajo y que no necesita hacerte una presión asfixiante para hacerte daño, si tú te expones demasiado pronto, les das situaciones de contraataque a ellas para poder ponerse por delante y que después sea todavía mucho más difícil meterles mano. Creo que desde el 0-0 tenemos que ir madurando el partido, sabiendo que es un partido que se va a manejar, o que así también lo queremos, en marcadores cortos y que ponernos por delante lógicamente nos da mucho, ya que ahí el Eibar siempre tiene que proponer un poco más y eso nos puede favorecer”.

Millene y Michi. “La consecuencia de las individualidades es el colectivo y lo que trabajamos para que en situaciones colectivas las jugadoras puedan destacar. En este caso, a ellas les toca destacar en la faceta con balón, que para el foco externo es lo más visible, pero para eso también hay que defender bien el área, hay que transitar bien para que los balones les lleguen en mejores situaciones. Son dos jugadoras que en este último tramo lo están haciendo bien. Michi, incluso desde las situaciones de banquillo, es una jugadora que ha generado mucho impacto en los tramos de partido en los que ha salido. Ellas saben, porque así lo exigimos en el día a día, que todavía tienen mucho margen de mejora y ese creo que tiene que ser un poco el alma del equipo. Como dije alguna vez, ese inconformismo de que cuando uno lo hace bien siempre tiene margen de mejora y naturalizar también que cuando las cosas nos vienen un poco más en contra o un poco menos a favor, pues que también se sigan haciendo cosas bien. Entonces creo que en ese balance se está construyendo el equipo. Por supuesto que siempre hay jugadoras que destacarán, sobre todo porque los goles marcan mucho en el fútbol, así que muy feliz por ellas”.