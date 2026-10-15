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Dépor Femenino

Espe Pizarro, seria duda para Ipurua por unas molestias en el hombro

La atacante uruguaya porta un cabestrillo que no invita al optimismo

Bea Arrizado
Bea Arrizado
15/10/2026 14:25
Espe Pizarro y Eva Navarro pugnan por el esférico en el encuentro entre Deportivo y Real Madrid disputado en la pasada jornada
Espe Pizarro y Eva Navarro pugnan por el esférico en el encuentro entre Deportivo y Real Madrid disputado en la pasada jornada
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Malas noticias para el Deportivo, que este domingo regresa a la competición tras el parón internacional. Todo apunta a que Alberto Rodríguez tendrá que asumir una baja de peso de cara al encuentro ante el Eibar en Ipurua (domingo, 16.00 horas) como es la de Espe Pizarro.

La atacante uruguaya, que marcó su primer gol de la temporada ante el Atlético de Madrid en la pasada jornada, no ha podido ejercitarse junto al resto de sus compañeras debido a unas molestias en el hombro que la obligan a portar cabestrillo.

De esta forma, el técnico blanquiazul tendrá que buscar soluciones en ataque. La presencia de Pizarro en Ipurua no está totalmente descartada, pero el hecho de que este jueves llevase el brazo en cabestrillo no invita al optimismo.

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Quienes sí llegan en condiciones de disputar el encuentro son las futbolistas internacionales. La primera en incorporarse a los entrenamientos fue Inês Pereira. De hecho, la meta lusa ya estuvo en la sesión de esta mañana junto al resto del grupo. Todavía faltan por llegar Michi Apóstol, Daniela Caracas y Sofía Domínguez, quienes lo irán haciendo a lo largo de este jueves. Las tres entrenarán con el grupo este viernes, por lo que viajarán a Ipurua con solo dos sesiones con el Dépor.

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