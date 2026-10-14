Sofía Domínguez cae en el mismo error que Vinicius y la exdeportivista Athenea

Sofía Domínguez ve la roja en el Argentina-Brasil Sportv

El parón internacional acabó de la peor forma para Sofía Domínguez. La jugadora del Deportivo, citada con Argentina para dos encuentros amistosos ante Brasil, participó en ambos, pero en el segundo de ellos fue expulsada por una acción que está a la orden del día.

En el partido disputado en la madrugada del martes a este miércoles, Sofía partió desde el banquillo e ingresó al terreno de juego en el minuto 46, con el 2-1 a favor de la Canarinha en el electrónico. Nueve minutos después de su entrada, Argentina logró el empate definitivo, ese que consiguió a pesar de jugar con una futbolista menos durante más de media hora. Fue precisamente por la expulsión de Sofía Domínguez, a la que se le cruzaron los cables y emuló un tirón de pelos que días antes le había costado la tarjeta roja a la exdeportivista Athenea del Castillo y a su compañero de club, Vinicius Júnior.

😳🇦🇷🇧🇷 El jalón de cabello TERRIBLE de la argentina Sofía Domínguez a Kerolin, en el amistoso de ayer ante Brasil. https://t.co/m4isUk7oBV — Mundo Pelota (@mundopelotanet) October 14, 2026

En este caso, la jugadora que sufrió el agarrón fue Kerolin, jugadora del Barcelona. La extremo se disponía a sacar de banda cuando Sofía trató de detenerla con un tirón de pelos que acabó con la '10' de Brasil en el suelo. La colegiada, que no estaba lejos de la jugada, no dudó y le mostró la roja a Domínguez.

No es la primera vez que lo hace. En un partido entre Argentina y Estados Unidos de la SheBelieves Cup disputada en marzo de este mismo año, Sofía Domínguez frenó a Jaedyn Shaw agarrándola de la coleta. Aunque en ese caso, la todavía futbolista del Basilea recibió una cartulina amarilla.