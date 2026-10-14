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Dépor Femenino

Sofía Domínguez cae en el mismo error que Vinicius y la exdeportivista Athenea

La jugadora blanquiazul vio la tarjeta roja en el segundo encuentro ante Brasil del parón internacional

Bea Arrizado
Bea Arrizado
14/10/2026 16:12
Sofía Domínguez ve la roja en el Argentina-Brasil
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El parón internacional acabó de la peor forma para Sofía Domínguez. La jugadora del Deportivo, citada con Argentina para dos encuentros amistosos ante Brasil, participó en ambos, pero en el segundo de ellos fue expulsada por una acción que está a la orden del día.

En el partido disputado en la madrugada del martes a este miércoles, Sofía partió desde el banquillo e ingresó al terreno de juego en el minuto 46, con el 2-1 a favor de la Canarinha en el electrónico. Nueve minutos después de su entrada, Argentina logró el empate definitivo, ese que consiguió a pesar de jugar con una futbolista menos durante más de media hora. Fue precisamente por la expulsión de Sofía Domínguez, a la que se le cruzaron los cables y emuló un tirón de pelos que días antes le había costado la tarjeta roja a la exdeportivista Athenea del Castillo y a su compañero de club, Vinicius Júnior.

En este caso, la jugadora que sufrió el agarrón fue Kerolin, jugadora del Barcelona. La extremo se disponía a sacar de banda cuando Sofía trató de detenerla con un tirón de pelos que acabó con la '10' de Brasil en el suelo. La colegiada, que no estaba lejos de la jugada, no dudó y le mostró la roja a Domínguez.

No es la primera vez que lo hace. En un partido entre Argentina y Estados Unidos de la SheBelieves Cup disputada en marzo de este mismo año, Sofía Domínguez frenó a Jaedyn Shaw agarrándola de la coleta. Aunque en ese caso, la todavía futbolista del Basilea recibió una cartulina amarilla.

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