El Dépor sale ileso del parón de selecciones

Michi Apóstol, abajo a la derecha, formó parte del once inicial en el primer amistoso ante Colombia FVF

El Deportivo ha logrado salir ileso del primer parón internacional. Durante estas dos últimas semanas, han sido cuatro las jugadoras blanquiazules citadas por sus selecciones y, después de jugar dos encuentros cada una, todas ellas regresan a tierras herculinas en condiciones para disputar la séptima jornada de Liga F, ante el Eibar en Ipurua (domingo a las 16.00 horas). A ellas se les suma Antía Veiga, quien estará fuera de A Coruña durante más tiempo por su convocatoria con España sub-17 para disputar el Mundial que arrancará este sábado en Marruecos. El combinado nacional debutará el lunes ante México (16.00 horas en Galicia).

Mientras Inês Pereira, Sofía Domínguez, Michi Apóstol y Daniela Caracas estuvieron con sus respectivas selecciones, las demás jugadoras del Deportivo no pusieron freno. Entre ellas estuvo una Andrea Tarazona que se benefició del parón de Liga F para continuar avanzando en su recuperación y empezar a hacer trabajo de campo.

Inês Pereira (Portugal)

Francisco Neto repitió en esta ventana de selecciones su procedimiento actual. Convocó a Inês Pereira y a Patricia Morais, sus porteras de preferencia y, como siempre, aprovechó los dos partidos de clasificación para el Mundial ante Irlanda del Norte para darle una titularidad a cada una. En la ida, Neto optó por la portera del Deportivo. Portugal goleó e Inês respondió de la mejor manera: manteniendo la portería a cero (0-4).

En la vuelta, con la eliminatoria ya encarrilada, fue Morais la elegida para defender la meta lusa. Y Portugal volvió a ganar (3-1) para certificar su pase a la segunda y última ronda, en la que se medirá a Islandia. Solo una conseguirá el billete para viajar a Brasil en 2027 y disputar la Copa del Mundo.

Sofía Domínguez (Argentina)

La polivalente jugadora del Deportivo fue incluida en la lista de la selección argentina para medirse a Brasil en dos amistosos. En el primero de ellos, Sofía fue titular y disputó 84 minutos en la derrota de su equipo (3-1). En el segundo, partió desde el banquillo, pero el parón internacional acabó de la peor forma para Domínguez al ser expulsada por una conducta antideportiva.

Sofía Domínguez cae en el mismo error que Vinicius y la exdeportivista Athenea Más información

Michi Apóstol (Venezuela)

La extremo del Deportivo no perdió el ritmo competitivo en este parón. De hecho, fue la internacional que más minutos disputó. Venezuela jugó dos amistosos contra Colombia y ambos se saldaron con derrota de la Vinotinto. En el primero de ellos, Michi Apóstol completó el encuentro (0-1); en el segundo, partió desde el banquillo e ingresó al terreno de juego tras el descanso.

Este viernes, la jugadora venezolana recibirá en Abegondo el premio Estrella Galicia a mejor jugadora del Deportivo en el mes de septiembre. En su primera temporada con ficha del primer equipo, Apóstol ha logrado hacerse un hueco en el equipo dirigido por Alberto Rodríguez y mantenerse como una opción fija en las convocatorias de la selección de su país.

Daniela Caracas (Colombia)

Si la Venezuela de Michi Apóstol no logró ganar ninguno de sus partidos, fue porque delante tuvo a la vigente campeona de la Conmebol Liga de Naciones, Colombia. Precisamente con el combinado Tricolor estuvo citada Daniela Caracas, quien siguió desde el banquillo el primer duelo y no llegó a saltar al césped. Sin embargo, en el segundo, la lateral del Deportivo disputó los 90 minutos, tiempo en el que se vio las caras con Michi Apóstol.