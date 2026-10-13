Olaya e Inês entran en la historia del Dépor a velocidad de récord

Olaya Rodríguez e Inês Pereira Carlota Blanco / Germán Barreiros

Los ciclos cambian, las plantillas se renuevan y, mientras, el Deportivo continúa construyendo su historia. Y en medio de esa transformación, Olaya Rodríguez e Inês Pereira se han ganado un lugar propio en la memoria blanquiazul. En muy poco tiempo, ambas han pasado de escribir sus primeras páginas a convertirse en leyendas vivas del club. Tanto que, si el próximo domingo saltan al terreno de juego ante el Eibar (16.00 horas), entrarán en el top 3 de jugadoras con más partidos en Primera División de toda la historia del club y ocuparán el segundo y tercer lugar de un podio en el que la corona todavía pertenece a Cris Martínez.

La ya exfutbolista y excapitana del Deportivo disputó un total de 68 encuentros en Primera con la elástica blanquiazul, distribuidos en dos etapas en la máxima categoría. La primera de ellas coincidió con el estreno del equipo coruñés en la élite –por aquel entonces denominada Primera Iberdrola–, en la que Cris Martínez se hizo dueña del carril derecho. En la temporada 2019-20, que terminó cancelada por la pandemia de la covid-19, la lateral jugó un total de 20 partidos; en la siguiente, la que supuso el descenso del Dépor a Segunda División, 30. El conjunto herculino no regresó al primer escalón del fútbol nacional hasta 2024 y Cris llegó a disputar 17 encuentros antes de quedarse embarazada. Ya en su última campaña como futbolista, ingresó al terreno de juego en la penúltima jornada del curso para despedirse del club de su vida en el césped, sumando así su partido número 68 como deportivista.

Ahora, la estabilidad del proyecto en la élite ha permitido que sean otras las futbolistas que, temporada tras temporada, ven cómo su cifra crece y se acerca a la de una de las jugadoras más históricas del Deportivo, como lo es Cris Martínez.

Nuevas inquilinas

A estas alturas, antes de que el Dépor dispute en Ipurua la séptima jornada de Liga F, Eva Dios y Paula Gutiérrez completan el podio que encabeza Cris. Lo hacen con 60 partidos, los mismos que Olaya Rodríguez, pero situadas por delante por ser las primeras en llegar a la cifra. Sin embargo, la indiscutibilidad de la mediocentro asturiana en el once de Alberto Rodríguez y el nulo protagonismo de la arousana permiten anticiparse a los hechos. Salvo sorpresa, Olaya alcanzará los 61 partidos en Primera y superará a Eva y Paula en su tercera temporada en el club. ‘Oli’ aterrizó en A Coruña en el verano de 2024 en calidad de cedida por el Real Madrid y, un año después, se incorporó de forma definitiva al Dépor. Pero su rol no ha variado: es una fija en el centro del campo. Y es esa continuidad la que ahora le permite entrar directa a la historia de la entidad.

Lo mismo ocurre con Inês Pereira. La meta lusa tendría una cifra mucho mayor de no ser por la irrupción de Tarazona en el equipo, única guardameta que ha conseguido arrebatarle la titularidad desde que Inês llegó al Dépor en 2024, prestada por el Everton. Sin embargo, la continuidad de ‘Tara’ se vio interrumpida por una fractura en la costilla flotante derecha, una lesión que la portera de Sintra aprovechó para recuperar el protagonismo bajo palos y alcanzar los 59 encuentros en Primera División con el escudo del Deportivo en el pecho, los mismos que Ainhoa Marín. Inês, de ser titular en Ipurua, alcanzará los 60 de Eva Dios y Paula Gutiérrez y, presumiblemente, las dejará atrás en la presente temporada. Al menos mientras su compañera de puesto no se recupere.

En otro paradigma está Eva Dios. La mediocentro, que vive su séptima temporada en el club, disputó 50 encuentros en las campañas 2020-21 y 2024-25, pero en los últimos dos cursos, ha frenado de forma notable su crecimiento y tan solo ha sumado a su casillero otros diez partidos.