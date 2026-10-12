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Dépor Femenino

El Deportivo retoma este martes el trabajo en Abegondo tras haberse ido de puente

Las blanquiazules contarán con cuatro entrenamientos para preparar el partido ante el Eibar

Sergio Baltar
12/10/2026 19:17
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El Deportivo durante un entrenamiento en Abegondo
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El Deportivo regresa este martes a los entrenamientos en Abegondo a las 11.00 horas después de disfrutar de varios días de descanso con motivo del parón por selecciones. Las blanquiazules afrontan una semana con cuatro sesiones de trabajo antes de visitar el domingo al Eibar en Ipurua (16.00 horas), en un duelo ante el que es indiscutiblemente el equipo revelación de este inicio de temporada.

Las jugadoras dirigidas por Alberto Rodríguez retoman la actividad habiendo pasado página ya de la derrota por 1-2 ante el Atlético de Madrid en Riazor. Pese al resultado, el conjunto coruñés volvió a dejar buenas sensaciones, especialmente en una segunda mitad en la que fue superior a las colchoneras y mereció obtener el empate.

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El parón también ha permitido al técnico disponer de más tiempo para trabajar con futbolistas que se han incorporado recientemente a la dinámica de grupo. Es el caso de Marisa García y Ainoa Gómez, campeonas del Mundial sub-20 con España. Esta última ya disfrutó de sus primeros minutos con el Deportivo frente al Atlético, cuando entró tras el descanso y se convirtió en una de las noticias más positivas por su actuación. Marisa, por su parte, todavía no ha podido jugar ni un solo minuto.

El próximo compromiso llevará al Dépor hasta Ipurua para medirse a un Eibar que marcha en quinta posición. Las armeras han sumado seis de los nueve puntos disputados en su estado, con triunfos ante Athletic y Espanyol y derrota ante el Badalona. No obstante, las deportivistas han mostrado su mejor versión siempre a domicilio e intentarán prolongar su buen rendimiento como visitantes.

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