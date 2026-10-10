El Dépor B vapulea a As Celtas (0-5) y regresa al liderato de Segunda RFEF

Las jugadoras del Dépor B celebran el triunfo en A Madroa ante As Celtas RCD

El Dépor B suma y sigue. El conjunto dirigido por Aitor Prieto recuperó el liderato del Grupo 1 de Segunda RFEF tras imponerse con enorme contundencia (0-5) a As Celtas en el derbi disputado en la tarde de este sábado en A Madroa.

Fueron 21 los minutos que el conjunto deportivista tardó en abrir la lata. Y a partir de entonces, se desató la tormenta, con tres goles más antes del descanso que dejaron el encuentro finiquitado de cara a la segunda mitad.

El choque comenzó a orientarse hacia el lado del Deportivo llegado el ecuador del primer tiempo, cuando Paula Hernández concretó un robo alto y, tras una gran jugada individual, puso un centro en el área pequeña que Antía Mayo remató. La pelota se fue al larguero, pero durante el bote se encontró con el cuerpo de la guardameta rival y acabó cruzando la línea de gol.

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El 0-1 liberó definitivamente al Dépor B, que a partir de entonces fue un torbellino. Tan solo tres minutos después, una jugada por el sector derecho acabó en los pies de Valbuena, que desde la frontal controló para orientarse la pelota a su derecha y soltar un derechazo centrado que superó a Naiara Martínez.

Ya en el minuto 39, Mayo cazó un balón largo desde la defensa que superó a la última línea celeste. La delantera ejecutó una vaselina que mereció el gol, pero volvió a toparse con el travesaño. Esta vez, ella misma pudo recoger su propio rechace y materializar el 0-3, que se convirtió en 0-4 cuando un centro llovido de la hiperactiva Hernández no pudo ser atrapado por la portera local. Cegada por el sol, Naiara dejó la pelota suelta y la cabeza de Valbuena apareció para abrir brecha de manera definitiva.

Redondeando

Tras el descanso, Karla aprovechó un nuevo error defensivo de As Celtas, con un pase horizontal a la nada, para colocar el 0-5 antes de la hora de juego.

El gran triunfo del filial, además, vino acompañado del regreso al liderato, pues del Dépor B aprovechó el pinchazo del Oviedo en Eibar (0-0) para adelantarle y colocarse primero, con 15 puntos de 18 posibles. El Celta es sexto, con 8 unidades, aunque podría descender posiciones este domingo en función del resto de resultados.