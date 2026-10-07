La selección española absoluta se le resiste al Deportivo

Tere Abelleira en su primera convocatoria con la selección española RFEF

La selección española absoluta suele ser uno de los objetivos que todas las futbolistas escriben en sus listas personales. Desde el martes 29 de septiembre, la exdeportivista Ainhoa Marín puede tachar ese punto, y lo hace pocos días después de cumplir otro de los sueños que confesó tener: jugar la Champions League. Pero, por desgracia, para alcanzar esas metas, ha tenido que volar lejos de A Coruña; dejar el Deportivo y firmar por la Real Sociedad. Y no es la primera jugadora que aparece en una convocatoria de España tras abandonar la disciplina blanquiazul. Mientras y casi de forma paralela, las deportivistas Marisa García y Ainoa Gómez se han coronado como campeonas del mundo sub-20 y continúan así el legado de otras jugadoras que han conseguido el oro mundial siendo jugadoras de la entidad herculina; ahora, el club afronta el reto de sumar a su lista internacionales absolutas.

Antes de Ainhoa hubo otras cinco jugadoras que recibieron la llamada de la selección, pero no durante su etapa como jugadoras del Deportivo. Y tres de ellas guardan ciertas similitudes con el caso de la atacante catalana. El más diferenciado es el de Esther Sullastres, que militó en el conjunto herculino entre las temporadas 2019 y 2020. La guardameta se estrenó en una convocatoria de la absoluta, en septiembre de 2015, cuando era jugadora del Valencia, para disputar dos amistosos ante China. Jorge Vilda, que debutaba a las órdenes de la selección, la incluyó en una lista en la que también estaban Sandra Paños y Lola Gallardo. Sin embargo, sus primeros minutos con La Roja no se dieron hasta enero de 2017. Sullastres regresó a la selección en 2024 siendo ya jugadora del Sevilla.

Ahora sí, Ainhoa Marín Más información

María Méndez fue la que más tardó en ser convocada desde su salida del Deportivo. La actual central del Real Madrid formó parte de aquel equipo blanquiazul que sorprendió a todo el país. En su primer año en la máxima categoría, en la temporada 2019-20, firmó un cuarto puesto en una liga que terminó cancelada por la pandemia de la covid-19. El protagonismo de Méndez llamó la atención de un Levante que por aquel entonces copaba los puestos altos de Primera División. Y la central terminó firmando por el conjunto granota. Sin embargo, María no se hizo un hueco en la lista de la absoluta hasta 2022. Desde su debut con La Roja el 11 de noviembre de ese mismo año, la ovetense se convirtió en una fija en las listas de España.

Misa Rodríguez y Teresa Abelleira llegaron a la selección de la mano. Ambas después de salir del Deportivo. Las dos pusieron rumbo al Real Madrid en el verano de 2020 y, solo dos meses después de abandonar la disciplina blanquiazul y embarcarse en una nueva aventura deportiva en la entidad madrileña, Misa y Teresa recibieron su primera llamada de la selección española absoluta para disputar ante Moldavia un encuentro de clasificación para la Eurocopa de 2022. La mediocentro pontevedresa fue incluida en la primera lista; sin embargo, la guardameta canaria se incorporó a la concentración de urgencia por la baja de Lola Gallardo.

Debut de Nuria Rábano con la selección española absoluta RFEF

La última en unirse a la lista antes de que esta semana lo hiciese Ainhoa Marín fue Nuria Rábano. La actual jugadora del Utah Royals siguió los pasos de Misa y Teresa y, en el verano de 2020, dejó el Deportivo y fichó por la Real Sociedad. Pero su convocatoria con España tuvo que esperar. Durante dos temporadas fue uno de los baluartes del conjunto donostiarra y eso le abrió las puertas del todopoderoso Barcelona. Y fue ese paso el que le permitió dar el salto definitivo a la absoluta. Después de firmar por el Barça en el mercado estival de 2022, en septiembre de ese mismo año, cumplió el sueño de todas, el de representar a España.

Las únicas excepciones

Athenea del Castillo es la única futbolista de la historia del Deportivo en debutar con la selección española absoluta durante su etapa como blanquiazul. Fue en octubre de 2020, después de que la escuadra coruñesa sufriese una revolución tras la salida de varios pilares. Athenea terminó saliendo del Dépor en 2021 y, cinco años después del estreno, la cántabra sigue teniendo un puesto fijo con España.

Debut de Athenea con la selección española absoluta RFEF

Un escalón por debajo está Ainize Barea ‘Peke’, la segunda futbolista del Deportivo en aparecer en una convocatoria de España. Pero a diferencia de la extremo cántabra, la delantera vasca no llegó a contar con minutos.

La lista crece ahora con Ainhoa Marín, pero el Deportivo busca convencer a la Federación de que sus futbolistas son igual de válidas mientras portan la elástica blanquiazul y no solo cuando salen del club.