El Dépor afronta el primer éxodo internacional con cinco jugadoras citadas por sus selecciones

Sofía Domínguez controla el esférico ante Natalia Peñalvo en el Dépor-Atlético del pasado sábado Germán Barreiros

Tras el periodo de selecciones en la Primera División masculina, ahora es la femenina la que afronta un éxodo internacional. Sin embargo, el primer parón que afecta a la Liga F durará solo un fin de semana y no dos, como en el caso de LaLiga. Pero el Deportivo, que hoy disfrutó de una jornada de descanso, no para. El cuerpo técnico ha programado cuatro sesiones para esta semana, dejando sábado y domingo libres. Durante esos entrenamientos, Alberto Rodríguez no podrá contar con cinco futbolistas que recibieron la llamada de sus respectivas selecciones.

Inês Pereira (Portugal)

La meta lusa ya es una fija en las convocatorias de Francisco Neto y en este periodo internacional no iba a ser menos. Se incorpora a lo largo del día de hoy a la concentración portuguesa, que afronta una ventana con dos partidos importantes de cara a certificar la clasificación para el Mundial que se celebrará en Brasil en 2027, ambos ante Irlanda del Norte.

El combinado luso, que se clasificó para esta ronda inicial del playoff como primera del grupo B3, se medirá a las irlandesas en dos ocasiones (ida y vuelta): la primera será en Inver Park de Larne (Irlanda del Norte) el viernes 9 de octubre a las 19.00 horas (20.00 horas en Galicia); la segunda, el martes 13 de octubre en Portimao (Portugal), a las 19.15 horas (20.15 horas en Galicia).

De vencer a Irlanda del Norte, la Portugal de Inês Pereira se clasificará a la segunda ronda, donde le esperará la selección ganadora del duelo entre Croacia e Islandia. Si gana las dos eliminatorias, estará clasificada de forma directa si queda entre las siete mejores ganadoras de la segunda ronda; si queda octava, tendrá que buscar el billete en el playoff intercontinental.

Inês fue la portera elegida por Francisco Neto para ubicarse bajo palos en cuatro de los seis partidos de clasificación disputados hasta ahora, de forma que todo apunta a que la meta deportivista volverá a tener protagonismo en esta ventana internacional.

Sofía Domínguez (Argentina)

Sofía, que ya está concentrada desde ayer con la selección argentina, tendrá un parón más tranquilo que Inês. La polivalente futbolista del Deportivo disputará dos amistosos ante Brasil, pues su selección ya tiene el billete asegurado para el próximo Mundial tras firmar un segundo puesto en la CONMEBOL Liga de Naciones.

El primero de los encuentros ante la Canarinha será el sábado 10 de octubre en el Estadio Beira Río (Porto Alegre), a las 16.30 horas (21.30 horas en Galicia); el segundo, el martes 13 de octubre en el Arena Pernambuco de Recife (Brasil) a las 20.30 horas (01.30 hora del miércoles en Galicia).

Tras los dos amistosos, Sofía regresará a tierras herculinas para preparar el duelo del próximo domingo 18 de octubre ante el Eibar en Ipurua (16.00 horas).

Michi Apóstol (Venezuela) y Daniela Caracas (Colombia)

Michi y Caracas no estarán con el Deportivo, pero se verán las caras igualmente, pues sus selecciones se enfrentarán en dos partidos amistosos.

La extremo venezolana vivirá una nueva experiencia como internacional. Aunque su selección no logró la clasificación directa para el Mundial, podrá conseguir un billete vía playoff, pero no todavía en este parón. De hecho, no los disputará hasta el año que viene. Sin embargo, el combinado vinotinto aprovechará este periodo internacional para jugar dos amistosos contra Colombia, en los que se encontrará con su compañera de equipo, Daniela Caracas. Ambos tendrán como escenario el Centro Nacional de Alto Rendimiento de Margarita, en Venezuela. El primero de ellos será el sábado 10 de octubre a las 20.00 horas (02.00 horas del domingo en Galicia); el segundo, el martes 13 de octubre a la misma hora.

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Venezuela afronta así un parón tranquilo en el que la intención es mantener el rodaje de un grupo que buscará el billete para el Mundial entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 2026.

Más plácido todavía será el parón para la Colombia de Caracas. La Tricolor ya ha asegurado su presencia en la Copa del Mundo después de arrasar en la CONMEBOL Liga de Naciones. El combinado colombiano firmó un primer puesto merced a 20 puntos de 24 posibles.

Antía Veiga (España sub-17)

Alberto Rodríguez tampoco podrá contar con Antía Veiga, a la que pierde durante un tiempo por su citación para disputar el Mundial sub-17 de Marruecos. La portera del filial, una fija en las sesiones del primer equipo y habitual en estas últimas convocatorias en Liga F por la lesión de Andrea Tarazona, está concentrada con el combinado nacional desde hoy en Málaga, ciudad que servirá como campamento base para la preparación previa. La expedición se desplazará a Marruecos el 15 de octubre y buscará no regresar como mínimo hasta el 7 de noviembre después de disputar la final, que está programada para las 18.00 horas. El combinado nacional no levanta el título desde 2022 y buscará ponerle remedio este año, con Antía Veiga en sus filas.

La Copa del Mundo arranca el próximo 17 de octubre y la selección, enmarcada en el Grupo F junto a México, Australia y Chile, debutará el lunes 19 (16.00 horas en Galicia) ante las mexicanas; continuará su camino contra Australia el jueves 22 a la misma hora y cerrará la fase de grupos frente a Chile, el domingo 25.